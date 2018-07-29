Четыре студента представят Удмуртию на финале чемпионата WorldSkills Russia

Турнир профмастерства стартует 6 августа на Сахалине.

Ижевск. Удмуртия. Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia пройдёт в Сахалинской области с 6 по 12 августа. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии, республику представят четыре студента, которые прошли отборочные этапы.

Студент Ижевского монтажного техникума Роман Акулов стал финалистом по Приволжскому федеральному округу в компетенции «Электромонтаж», Денис Хоробров из Увинского профессионального колледжа отличился в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В Южно-Сахалинск также поедет Никита Каракулин, студент Ижевского промышленно-экономического колледжа. Он продемонстрирует свои навыки в компетенции «Веб-дизайн и разработка». За звание лучшего повара будет соревноваться студентка Ижевского техникума индустрии питания Дарья Каткова.

«Мы очень рады, что впервые попали в финал. Всё это время с участниками работали наставники. По условиям чемпионата им известны 70% заданий. Остальную часть заданий объявят в день чемпионата. Они знают содержание заданий, готовятся к ним. Поэтому надеемся на победу в финале», - отметил замначальника отдела учреждений профессионального образования и науки Александр Килин.

На чемпионате участников будут поддерживать их наставники и лидер от региона Екатерина Емельянова. Планируется, что всего на форум приедут 3,5 тыс. гостей. Участники WorldSkills Russia из разных регионов страны продемонстрируют свои навыки в 62 профессиональных компетенциях.