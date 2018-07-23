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В Удмуртии 48 образовательных организаций находятся в аварийном состоянии

13:10, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
13:10, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
359
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#деньги\n#ремонт
Фото: Минобраз Удмуртской Республики
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Общая стоимость капремонта оценивается в 924 014,3 тыс. рублей.

Удмуртия. В Удмуртской Республике выявлено 48 образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте. На устранение дефектов необходимо 924 014,3 тыс. рублей. Об этом сообщила региональная пресс-служба министерства образования и науки.

Региональному министерству строительства выделят 57 463,60 тыс. рублей на 10 приоритетных объектов.

В Ижевске капитальный ремонт кровли требуется в 8 школах и 28 детских садах. Школам на эти цели необходимо 44 775,80 тыс. рублей, садикам - 113 079,051 тыс. рублей.

«При этом данные учреждения должны быть готовы к началу учебного года», - подчеркивают в министерстве образования.

На данный момент 371 образовательное учреждение Удмуртии готово к новому учебному году.

«По состоянию на 20 июля процедура проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году началась в 18 муниципальных образованиях», - говорится в сообщении.

На подготовку их к отопительному сезону выделено 32 млн рублей.  

Сейчас в Удмуртии функционируют 1344 образовательные организации: 583 школы, 606 детских садиков, 13 организаций, осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (включая детские дома), 97 организаций дополнительного образования, 45 профессиональных образовательных организаций. К приемке будут предъявлены 1333 учреждения.  

13:10, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
359
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#деньги\n#ремонт

 

 

 


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