В Удмуртии 48 образовательных организаций находятся в аварийном состоянии

Общая стоимость капремонта оценивается в 924 014,3 тыс. рублей.

Удмуртия. В Удмуртской Республике выявлено 48 образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте. На устранение дефектов необходимо 924 014,3 тыс. рублей. Об этом сообщила региональная пресс-служба министерства образования и науки.

Региональному министерству строительства выделят 57 463,60 тыс. рублей на 10 приоритетных объектов.

В Ижевске капитальный ремонт кровли требуется в 8 школах и 28 детских садах. Школам на эти цели необходимо 44 775,80 тыс. рублей, садикам - 113 079,051 тыс. рублей.

«При этом данные учреждения должны быть готовы к началу учебного года», - подчеркивают в министерстве образования.

На данный момент 371 образовательное учреждение Удмуртии готово к новому учебному году.

«По состоянию на 20 июля процедура проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году началась в 18 муниципальных образованиях», - говорится в сообщении.

На подготовку их к отопительному сезону выделено 32 млн рублей.

Сейчас в Удмуртии функционируют 1344 образовательные организации: 583 школы, 606 детских садиков, 13 организаций, осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (включая детские дома), 97 организаций дополнительного образования, 45 профессиональных образовательных организаций. К приемке будут предъявлены 1333 учреждения.