play
pause
  • $ 62.21 ↑
  • € 72.68 ↓

Пять молодых ученых из Ижевска получили президентские гранты

09:50, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
09:50, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
242
0
#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
242
0

Экспертная группа высоко оценила их проекты.

Ижевск. Удмуртия. Пять молодых ученых из Ижевска по итогам конкурса «Российского научного фонда» (РНФ) получат президентские гранты. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

В перечень проектов по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными», вошли работы двух представителей Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова (ИжГТУ) и один проект представителя Удмуртского государственного университета (УдГУ).

Доцент кафедры «Мехатронные системы» Юрий Караваев презентовал проект «Динамика мобильных робототехнических систем в условиях действия переменных диссипативных сил» и занял 27 позицию из 503. По сообщению пресс-службы министерства образования и науки Удмуртской Республики, ученый получит грант на сумму 1,4 млн рублей.

31 место занял старший преподаватель кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управления» Денис Касимов с проектом «Разработка и экспериментальное исследование методов автоматического поиска и описания объектов изображений на основе контекстно-зависимых стратегий моделирования рассуждений на пространственно-распределенных данных». Он получит поддержку в 1,5 млн рублей.

Кандидат физико-математических наук Евгений Ветчанин из УдГУ занял 33 позицию списка. Его проект носит название «Исследование динамики робототехнических систем, управляемых внутренними механизмами». По данным РНФ, он получит грант на сумму от 1,5 до 2 млн рублей.

Второй конкурс был направлен на поддержку нового поколения научных лидеров. Проект кандидата технических наук Людмилы Волковой «Разработка технологий диагностики технического состояния металлоконструкций магистральных газопроводов» занял 276 место из 313. Размер гранта составит до 5 млн рублей ежегодно, продолжительностью 3 года.

«За эти средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя молодежную научную группу, чтобы реализовать этот проект в качестве руководителей», - пишут на сайте фонда.

09:50, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
242
0
#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
14783

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11762
09:55, 06 июля, 2018

Удмуртию засыпал крупный град

6225
14:00, 10 июля, 2018

В Удмуртии утвердили 7 безопасных рек для сплавов

5526
10:50, 09 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

5012
14:13, 12 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

19:10, 07 июля, 2018
2503

В России ввели пошлины на товары из США

2264
18:45, 06 июля, 2018

Преподавателя МГУ подозревают в хищении 39 млн рублей

2078
18:20, 10 июля, 2018

ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля, если Россия выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу

2010
19:38, 06 июля, 2018

Российские футболисты пообещали «выложиться полностью» в матче против Хорватии на ЧМ-2018

1896
10:55, 07 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

18:55, 09 июля, 2018
2482

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2448
12:45, 07 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

1970
18:00, 07 июля, 2018

Борис Джонсон покинул пост главы МИД Британии

1796
19:39, 09 июля, 2018

В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех детей

1794
15:45, 10 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: продажа «Соловьевских дач» и «Гербер» в Санкт-Петербурге

12 июля, 2018

Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

11 июля, 2018

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

10 июля, 2018