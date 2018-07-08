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Школу на подпорках в Постоле Завьяловского района заменят новой школой с детским садом

12:50, 08 июля, 2018
Дарья Саушина
12:50, 08 июля, 2018
Дарья Саушина
459
0
#дети\n#строительство\n#Удмуртия\n#школа\n#Завьялово\n#Александр Бречалов
459
0

Старое здание находится в аварийном состоянии, новое должны сдать в 2019 году.

Постол. Завьяловский район. В селе Постол Завьяловского района в 2019 году должна сдать новую школу-детский сад. Такое обещание дал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, посетив ветхое образовательное учреждение.

По словам директора Постольской средней школы Татьяны Потебня, в этом году школа отмечает 70-летие. Ее начали строить в 1948 году, а позже дважды достраивали. Сейчас здесь учатся 124 ребенка, и с каждым годом количество школьников растет. 1 сентября в первый класс пойдут 20 ребят.

«В аварийном (состоянии – прим. ред.). Фундамент разъезжается в разные стороны. Из-за этого боимся, что стены могут рухнуть. Каждый год укрепляем стяжками. <…> стены разъезжаются в разные стороны, особенно весной, когда сходит снег фундамент плывет и начинаются опять такие работы», - рассказала руководитель школы. В таком же состоянии и детский сад, в который ходят 66 малышей.

Глава Удмуртии заверил, что в следующем году Постол получит новую школу, совмещенную с детским садом. Предполагалось, что здание по типовому проекту сможет вместить 160 школьников и 60 дошколят, но, с учетом потребности в большем количестве мест для садика, план могут пересмотреть.

Еще одна хорошая новость для постольцев – возможное строительство новой дороги в 2019 году. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, речь идет о реконструкции по программе «Безопасные и качественные дороги». Предполагается, что асфальтовое покрытие получит отрезок протяженностью 7,3 км. Асфальт нужен не только жителям Постола, но и тем, чьи садовые участки расположены дальше.

12:50, 08 июля, 2018
Дарья Саушина
459
0
#дети\n#строительство\n#Удмуртия\n#школа\n#Завьялово\n#Александр Бречалов

 

 

 


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