Более 7 тыс одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ в Удмуртии

В республике завершился основной этап госэкзамена.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился основной этап единого госэкзамена. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики, в нем приняли участие более 7 000 одиннадцатиклассников.

«Все экзамены прошли без сбоев и в соответствии с установленным порядком проведения единой государственной аттестации. Для контроля за ходом ЕГЭ в пунктах проведения экзамена присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники министерства», - отмечается в сообщении.

Основной этап завершился 2 июля. В это день прошли экзамены для тех, кто пропустил проверку знаний по уважительным причинам, и тех, кто сдал не набрал минимальный балл по одному из основных предметов.

Одиннадцатиклассники, не прошедшие ЕГЭ в основной период, смогут сдать его с 4 по 15 сентября.