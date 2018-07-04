Учреждение в микрорайоне «Столичный» переведут в городское подчинение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится «Столичный лицей». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

Республиканский лицей-интернат поделят на два юридических лица: БОУ «Столичный лицей», который перейдет в городское подчинение и БОУ школа-интернат «Республиканский лицей-интернат». Целью реорганизации является повышение эффективности работы учреждения.

«Законные права обучающихся образовательных организаций не будут нарушены. Услуги по образованию, воспитанию, развитию и уходу, медицинскому обслуживанию будут предоставляться в полном объеме», - отмечается в сообщении.

Педагогам и обслуживающему персоналу предложат трудоустройство в одной из организаций.

Напомним, причиной для принятия такого решения стали обращения родителей, которые проживают в «Столичном», с жалобами на то, что их детям не хватает мест в этом лицее, который является здесь единственным учреждением общего образования