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В Ижевске появится «Столичный лицей»

17:30, 04 июля, 2018
Анна Торхова
17:30, 04 июля, 2018
Анна Торхова
984
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#интернат
984
0

Учреждение в микрорайоне «Столичный» переведут в городское подчинение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится «Столичный лицей». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

Республиканский лицей-интернат поделят на два юридических лица: БОУ «Столичный лицей», который перейдет в городское подчинение и БОУ школа-интернат «Республиканский лицей-интернат». Целью реорганизации является повышение эффективности работы учреждения.

«Законные права обучающихся образовательных организаций не будут нарушены. Услуги по образованию, воспитанию, развитию и уходу, медицинскому обслуживанию будут предоставляться в полном объеме», - отмечается в сообщении.

Педагогам и обслуживающему персоналу предложат трудоустройство в одной из организаций.

Напомним, причиной для принятия такого решения стали обращения родителей, которые проживают в «Столичном», с жалобами на то, что их детям не хватает мест в этом лицее, который является здесь единственным учреждением общего образования

17:30, 04 июля, 2018
Анна Торхова
984
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#интернат

 

 

 


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