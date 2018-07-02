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Более 15 000 девятиклассников сдали ГИА в Удмуртии

15:34, 02 июля, 2018
15:34, 02 июля, 2018
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#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
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Последние результаты объявят 3 июля.

Ижевск. Удмуртия. Более 15 000 девятиклассников сдали ГИА в Удмуртии во время основного этапа. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, он проводился с 25 мая по 29 июня.

Сообщается, что экзамены прошли без сбоев. В пунктах сдачи присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники образовательного ведомства.

«28 и 29 июня 2018 года проведены последние экзамены для обучающихся, не пришедших по уважительным причинам на ГИА-9 в основные даты, а также для тех, кто получил на экзаменах не более двух двоек», - отмечается в сообщении.

Последние результаты объявят 3 июля.

В 2018 году предусмотрен сентябрьский этап проведения ГИА-9. Экзамены будут проходить с 4 по 22 сентября.

«В них смогут принять участие девятиклассники, не прошедшие ГИА-9 в основной период, в том числе те, кто получил на экзаменах отметку «2» более чем по двум учебным предметам или повторно при пересдаче «2» по одному, двум учебным предметам», - сообщает пресс-служба.

15:34, 02 июля, 2018
426
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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