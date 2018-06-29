В Удмуртии реорганизуют Глазовский аграрно-промышленный техникум

К образовательному учреждению присоединят к Балезинский политехнический техникум.

Глазов. Удмуртия. Глазовский аграрно-промышленный техникум реорганизуют в Удмуртии. соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

В документе говорится, что преобразование пройдет в форме присоединения к образовательному учреждению Балезинского политехнического техникума. При этом Глазовский техникум сохранит свое название и основные цели работы.

Наша справка:

АОУ СПО УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 32» - одно из старейших образовательных учреждений Удмуртии. За 72 года порог этого учебного заведения перешагнули более 24 тыс. ребят. Сегодня здесь ведут подготовку специалистов по 13 профессиям начального профессионального образования и по 23 профессиям дополнительного образования и профессиональной подготовки.

Основные профессии, по которым здесь ведут подготовку - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту автомобилей, станочник (металлообработка).