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В Удмуртии реорганизуют Глазовский аграрно-промышленный техникум

10:46, 29 июня, 2018
Диана Ворончихина
10:46, 29 июня, 2018
Диана Ворончихина
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#образование\n#Глазов\n#Удмуртия
Фото: ciur.ru
402
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К образовательному учреждению присоединят к Балезинский политехнический техникум.

Глазов. Удмуртия. Глазовский аграрно-промышленный техникум реорганизуют в Удмуртии. соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

В документе говорится, что преобразование пройдет в форме присоединения к образовательному учреждению Балезинского политехнического техникума. При этом Глазовский техникум сохранит свое название и основные цели работы.

Наша справка:

АОУ СПО УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 32» - одно из старейших образовательных учреждений Удмуртии. За 72 года порог этого учебного заведения перешагнули более 24 тыс. ребят. Сегодня здесь ведут подготовку специалистов по 13 профессиям начального профессионального образования и по 23 профессиям дополнительного образования и профессиональной подготовки.

Основные профессии, по которым здесь ведут подготовку - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту автомобилей, станочник (металлообработка).

10:46, 29 июня, 2018
Диана Ворончихина
402
0
#образование\n#Глазов\n#Удмуртия

 

 

 


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