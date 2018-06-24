Прием документов завершится 26 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала вступительная кампания в вузы. Прием документов от абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, завершится 26 июля, сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Отметим, в этом году документы можно подать в 5 вузов на 3 специальности в каждом.

В 2018 году в Ижевском государственном техническом университете имени Михаила Калашникова предусмотрено 1431 бюджетное место по всем формам и уровням профессионального и высшего образования. Среди них: 25 на среднее профессиональное образование, 820 - бакалавриат, 120 - специалитет, 429 - магистратура и 25 – аспирантура, сообщает пресс-служба университета.

Самой востребованной специальностью в вузе в 2017 году оказалась «Архитектура». Следом шли популярные направления, связанные с IT-технологиями – «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», направление «Мехатроника и робототехника».

Проверить наличие у учреждений лицензии и аккредитации можно на портале «Карта вузов».