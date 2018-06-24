play
pause
  • $ 63.24 ↓
  • € 73.72 ↑

В Удмуртии стартовала вступительная кампания в вузы

17:06, 24 июня, 2018
Анна Торхова
17:06, 24 июня, 2018
Анна Торхова
214
0
#ИжГТУ\n#УдГУ\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#студенты\n#экзамен
Фото: vk.com/istukalashnikov
214
0

Прием документов завершится 26 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала вступительная кампания в вузы. Прием документов от абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, завершится 26 июля, сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Отметим, в этом году документы можно подать в 5 вузов на 3 специальности в каждом.

В 2018 году в Ижевском государственном техническом университете имени Михаила Калашникова предусмотрено 1431 бюджетное место по всем формам и уровням профессионального и высшего образования. Среди них: 25 на среднее профессиональное образование, 820 - бакалавриат, 120 - специалитет, 429 - магистратура и 25 – аспирантура, сообщает пресс-служба университета.

Самой востребованной специальностью в вузе в 2017 году оказалась «Архитектура». Следом шли популярные направления, связанные с IT-технологиями – «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», направление «Мехатроника и робототехника».

Проверить наличие у учреждений лицензии и аккредитации можно на портале «Карта вузов».

17:06, 24 июня, 2018
Анна Торхова
214
0
#ИжГТУ\n#УдГУ\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#студенты\n#экзамен

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

09:55, 17 июня, 2018
10075

В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

6875
15:44, 19 июня, 2018

Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях

6112
14:34, 19 июня, 2018

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

5919
13:27, 22 июня, 2018

В Удмуртии сертификаты на допобразование детей начнут выдавать с 1 августа

4354
16:25, 18 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
15814

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

5292
15:21, 21 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

3515
17:35, 18 июня, 2018

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

2938
12:56, 20 июня, 2018

Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

2096
18:05, 21 июня, 2018

В Германии задержали руководителя компании Audi

15:39, 18 июня, 2018
2364

Кот-предсказатель и выдра-оракул предрекли российским футболистам вторую победу на ЧМ-2018

2271
13:27, 19 июня, 2018

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане

2134
15:58, 17 июня, 2018

В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

2064
19:01, 21 июня, 2018

Архив неизвестных фото The Beatles обнаружили в Японии

2052
10:50, 17 июня, 2018

Мультимедиа

Приостановлен монтаж асфальтосмесительной установки в Удмуртии

22 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 июня, 2018

Акция «Свеча памяти»

22 июня, 2018