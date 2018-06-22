Детсады и школы Ижевска подготовят к отопительному сезону к 1 августа

На подготовку к осенне-зимнему периоду власти города дополнительно выделили 950 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Подготовку детских садов и школ Ижевска к отопительному сезону закончат к 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба столицы.

В Ижевске насчитывается 187 дошкольных учреждений, из которых 21 уже подготовили к сдаче.

Из 103 образовательных учреждений в 13 провели гидравлические испытания.

Отметим, на подготовку к осенне-зимнему периоду власти города дополнительно выделили 950 тыс. рублей.

Работа находится под контролем ресурсного центра управления дошкольного образования администрации Ижевска. Учреждение занимается вопросами материально-технического обеспечения дошкольных учреждений, в том числе - вопросами подготовки к отопительному периоду.