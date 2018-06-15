100 баллов получили два школьника из Ижевска на ЕГЭ по профильной математике

Пятерым ученикам из Удмуртии удалось набрать максимальный балл на ЕГЭ по географии.

Ижевск. Удмуртия. Выпускники ижевской гимназии № 56 Михаил Кедров и Экономико-математического лицея № 29 Михаил Ложкин получили 100 баллов на едином государственном экзамене по профильной математике. Всего по республике этот экзамен сдавали 4 616 человек, сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

Пятерым ученикам из ижевской, игринской, ярской, воткинской и сарапульской школ удалось набрать максимальный балл на ЕГЭ по географии. Его сдавали 332 человека.

Выпускник ижевского естественно-гуманитарного лицея №30 Дмитрий Сурнин единственный из 899 школьников сдал на 100 баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ продлится до 2 июля.