Один из университетов Удмуртии вошёл в рейтинг ста лучших вузов России

Первое место в списке занял МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ижевск. Удмуртия. ИжГТУ имени М.Т. Калашникова вошёл в сотню лучших вузов России в 2018 году. Рейтинг приводит агентство RAEX.

Первые две строчки рейтинговой таблицы заняли МГУ имени М.В. Ломоносова и МФТИ. Единственным вузом Удмуртии, который вошёл в топ-100, оказался Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. ИжГТУ занял 89 место. Следом за ним идут БФУ имени Иммануила Канта и Уфимский государственный авиационный техуниверситет.

Отметим, что по результатам рейтинга агентства RAEX, в 2017 году ИжГТУ занимал 76 место.