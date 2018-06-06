Архитектурно-строительный форум провели в Ижевске

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова принял в своих стенах архитектурно-строительный форум «Вызовы XXI века».

Ижевск. Удмуртия. Архитектурно-строительный форум «Вызовы XXI века» прошёл в Ижевске. Ведущие учёные ИжГТУ имени М.Т. Калашникова совместно с представителями строительных и архитектурных компаний выступили с докладами на актуальные темы инженерно-строительной отрасли.

Ректор ИжГТУ Валерий Грахов отметил, что главная задача встречи - выстроить диалог между представителями академической науки, властями и бизнесом. Найти оптимальные пути решения актуальных для инженерно-строительной отрасли проблем. В рамках форума особая роль отводилась «обратной связи». Участники наметили пути реализации поручений президента России Владимира Путина в плане развития качественного строительного бизнеса, к которому предъявляются серьёзные требования в связи с уменьшением бюджетных строек.

По словам руководителя вуза, вызовы времени заключены в ощутимом дефиците строительных кадров. Именно в возрастающей роли человеческого капитала видит ректор миссию инженерно-строительного (ИС) факультета ИжГТУ, а сам вуз называет драйвером развития строительного кластера отечественной промышленности.

Отметим, что ИС-факультет является крупнейшим в вузе. Его история насчитывает 45 лет и 15 тыс. выпускников. Сегодня 10% учащихся - студенты-иностранцы, получающие образование на английском языке.

Обсудив вопросы системы управления в строительной отрасли страны, нехватки профессиональных архитекторов в районах Удмуртии, собравшиеся выслушали стейкхолдеров. Представители крупных компаний поделились успешным опытом реализации своих проектов.

Например, директор ООО «Технология» Александр Репин рассказал о BIM-технологиях, создающих информационное моделирование зданий. В виртуальном пространстве можно «пройти» по зданию и найти все недочёты проекта, чтобы избежать нестыковок в реальном строительстве. Гендиректор ГК «Острова» Дмитрий Данилов напомнил о дополнительной ответственности застройщика - продукт его труда будет виден и через сто лет и должен быть вписан в контекст развития города.

Хризотилцементные стройматериалы, нано-пробки в бетоне, композитная арматура - все эти новации говорят об успешном развитии качественной составляющей инженерной отрасли страны. Многие актуальные разработки в области строительства - продукт совместного труда выпускников и преподавателей ИС-факультета ИжГТУ. Присутствовавшие на форуме студенты воочию убедились в перспективах развития выбранного ими образования.