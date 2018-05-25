Строительство школы начали на улице Леваневского в Ижевске

Завершить работы планируют в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. Строительство здания школы на улице Леваневского начали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, в четверг, 24 мая, были забиты первые сваи в фундамент будущей постройки.

Напомним, в августе 2017 году снесли старое двухэтажное здание школы №20 по улице Леваневского, 2а. Строительство нового объекта осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Школа рассчитана на 825 мест и строится по типовому проекту, по которому возвели здание школы №46 по переулку Прасовскому.

Отмечается, что в рамках муниципального контракта, заключённого с ООО «Дельта-Строй», летом выполнят разработку котлована и устройство свайного поля. Стоимость работ данного этапа - 17,6 млн. рублей.

Завершить строительство планируют в 2019 году.