play
pause
  • $ 61.41 ↓
  • € 72.01 ↓

Строительство школы начали на улице Леваневского в Ижевске

15:34, 25 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:34, 25 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1116
0
#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
1116
0

Завершить работы планируют в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. Строительство здания школы на улице Леваневского начали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, в четверг, 24 мая, были забиты первые сваи в фундамент будущей постройки.

Напомним, в августе 2017 году снесли старое двухэтажное здание школы №20 по улице Леваневского, 2а. Строительство нового объекта осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Школа рассчитана на 825 мест и строится по типовому проекту, по которому возвели здание школы №46 по переулку Прасовскому.

Отмечается, что в рамках муниципального контракта, заключённого с ООО «Дельта-Строй», летом выполнят разработку котлована и устройство свайного поля. Стоимость работ данного этапа - 17,6 млн. рублей.

Завершить строительство планируют в 2019 году.

15:34, 25 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1116
0
#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
19394

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

8270
15:27, 24 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7950
11:17, 18 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

6853
14:14, 23 мая, 2018

12 кандидатов на пост глав города зарегистрировали в Можге

5182
17:04, 19 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3166

Стал известен новый состав российского правительства

2481
15:54, 18 мая, 2018

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2458
18:20, 21 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2390
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2327
19:33, 18 мая, 2018

Принц Гарри женился на Меган Маркл

16:08, 19 мая, 2018
2755

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2511
13:06, 20 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2315
11:48, 18 мая, 2018

СМИ: КНДР может полностью заморозить переговоры с Южной Кореей

2023
10:40, 18 мая, 2018

Пассажирский «Боинг» разбился на Кубе: погибли более 100 человек

1962
10:02, 19 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

«Последний звонок 2018» в Ижевске

Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

24 мая, 2018