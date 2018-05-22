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Студентка из Удмуртии заняла второе место на Всероссийской олимпиаде профмастерства

13:15, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
13:15, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#образование\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты
Фото: Пресс-служба Минобразования УР
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В состязаниях участвовали 39 регионов России.

Ижевск. Удмуртия. Студентка Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа Елена Загребина заняла второе место на Всероссийской олимпиаде профмастерства. Как сообщает пресс-служба Министерства образования республики, заключительный этап Всероссийской олимпиады завершился в Ярославле.

«В апреле проходил отборочный этап олимпиады в Ижевске, в котором участвовали студенты из Ижевска, Сарапула, Можги. Тогда Лена стала лучшей и заслужила право представить наш регион на всероссийском этапе. Здесь задания были сложными. Например, нужно было перевести профессионально-ориентированный текст с английского на русский. Из возможных 10 баллов она набрала 9. Также и с другими заданиями она справилась хорошо», - рассказала наставник студентки Наталья Малышева.

Кроме того, участники олимпиады выполнили комплексное тестирование, разработали и продемонстрировали фрагмент основной части урока, составили план проведения педсовета и выступления на нём, определили содержания этапов обучения двигательному действию.

По итогам всех заданий Елена Загребина набрала 75,5 баллов из 100 возможных. Её опередила студентка из Ярославской области, а на третьем месте - студентка из Санкт-Петербурга.

13:15, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
122
0
#образование\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты

 

 

 


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