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Беспилотные системы получат развитие в Удмуртии

09:55, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
09:55, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотник
Фото: Пресс-служба Министерства образования УР
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Круглый стол между бизнесом и представителями образования прошёл в ижевском «Кванториуме».

Ижевск. Удмуртия. В республиканском детском технопарке «Кванториум» прошёл круглый стол «Развитие беспилотных систем в Удмуртской Республике». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, участие в круглом столе принимали представители московских и местных компаний, занимающихся созданием беспилотных летательных аппаратов.

Также Руководитель детского технопарка «Кванториум» Дмитрий Шевкунов и декан факультета управления качеством ИжГТУ рассказали о планах сетевого сотрудничества «Кванториума» и ИжГТУ по созданию кафедры СПО, представители университета и бизнеса поделились своим видением проблемы с кадрами в IT Удмуртии, учащиеся Кванториума рассказали о том, каким они видят своё будущее и своё место в IT-индустрии.

Участники сошлись во мнении, что необходимо продолжать диалог между бизнесом и образовательными технологиями, чтобы вместо обмена взаимными претензиями прийти к консенсусу по вопросу подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств, в частности для предприятий, занимающихся беспилотными системами.

09:55, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
830
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотник

 

 

 


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