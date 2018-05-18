Беспилотные системы получат развитие в Удмуртии

Круглый стол между бизнесом и представителями образования прошёл в ижевском «Кванториуме».

Ижевск. Удмуртия. В республиканском детском технопарке «Кванториум» прошёл круглый стол «Развитие беспилотных систем в Удмуртской Республике». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, участие в круглом столе принимали представители московских и местных компаний, занимающихся созданием беспилотных летательных аппаратов.

Также Руководитель детского технопарка «Кванториум» Дмитрий Шевкунов и декан факультета управления качеством ИжГТУ рассказали о планах сетевого сотрудничества «Кванториума» и ИжГТУ по созданию кафедры СПО, представители университета и бизнеса поделились своим видением проблемы с кадрами в IT Удмуртии, учащиеся Кванториума рассказали о том, каким они видят своё будущее и своё место в IT-индустрии.

Участники сошлись во мнении, что необходимо продолжать диалог между бизнесом и образовательными технологиями, чтобы вместо обмена взаимными претензиями прийти к консенсусу по вопросу подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств, в частности для предприятий, занимающихся беспилотными системами.