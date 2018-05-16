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Бизнес-курсы для школьников начались в Ижевске

10:05, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
10:05, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
318
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#школьники
Фото: pixabay.com
318
0

Результаты программ подведут на форуме молодых предпринимателей в ноябре.

Ижевск. Удмуртия. Встреча старшеклассников школы №27 Ижевска с предпринимателями состоится в понедельник, 21 мая. Как сообщает республиканский бизнес-инкубатор, мероприятие пройдёт с целью информирования и поддержки предпринимательской инициативы среди учащихся.

На сессии известные предприниматели Ижевска расскажут о том, что мотивирует их к действию сегодня, как они приняли решение стать предпринимателями. Ребята лучше узнают о реалиях предпринимательства, плюсах и минусах этой деятельности. Это поможет школьникам сделать более осознанный выбор их профессионального пути.

Среди спикеров планируются:

- Александр Свинин - первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики;

- Олег Вылегжанин, ООО «Центр высоких технологий»;

- Константин Сунцов, сеть «Прядки в порядке»;

- Фарид Гарипов, ГК «Торуда»;

- Лариса Чинькова, медиа-группа «Парацельс»;

- Александр Орешков, компания «Танцующие».

23 и 24 мая школьников ожидает образовательная программа «Ты – предприниматель». В сентябре 2018 года планируется деловая игра. Результаты программ подведут на форуме молодых предпринимателей в ноябре 2018 года.

Напомним, в марте Александр Свинин предложил разработать и внедрить курс предпринимательства в школе №27, для того, чтобы полезные для жизни изобретения можно было запускать в производство.

Сусанин / Долболёд и все-все-все - Статьи

В феврале этого года ижевская школа №27 попала в республиканские ленты новостей. Телеканал "Моя Удмуртия" рассказал, что ученики изобрели долболёд - устройство, которое упрощает жизнь дворников зимой. Конструкция напоминает сенокосилку, к ней добавили цепь от "Волги", колеса от мотоблока, сварили раму. Прибор делает насечки на льду, не позволяя пешеходам поскользнуться зимой.

10:05, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
318
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#школьники

 

 

 


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