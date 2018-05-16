Бизнес-курсы для школьников начались в Ижевске

Результаты программ подведут на форуме молодых предпринимателей в ноябре.

Ижевск. Удмуртия. Встреча старшеклассников школы №27 Ижевска с предпринимателями состоится в понедельник, 21 мая. Как сообщает республиканский бизнес-инкубатор, мероприятие пройдёт с целью информирования и поддержки предпринимательской инициативы среди учащихся.

На сессии известные предприниматели Ижевска расскажут о том, что мотивирует их к действию сегодня, как они приняли решение стать предпринимателями. Ребята лучше узнают о реалиях предпринимательства, плюсах и минусах этой деятельности. Это поможет школьникам сделать более осознанный выбор их профессионального пути.

Среди спикеров планируются:

- Александр Свинин - первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики;

- Олег Вылегжанин, ООО «Центр высоких технологий»;

- Константин Сунцов, сеть «Прядки в порядке»;

- Фарид Гарипов, ГК «Торуда»;

- Лариса Чинькова, медиа-группа «Парацельс»;

- Александр Орешков, компания «Танцующие».

23 и 24 мая школьников ожидает образовательная программа «Ты – предприниматель». В сентябре 2018 года планируется деловая игра. Результаты программ подведут на форуме молодых предпринимателей в ноябре 2018 года.

Напомним, в марте Александр Свинин предложил разработать и внедрить курс предпринимательства в школе №27, для того, чтобы полезные для жизни изобретения можно было запускать в производство.