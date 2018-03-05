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Победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia наградили в Ижевске

12:53, 05 марта, 2018
Ксения Чернова
12:53, 05 марта, 2018
Ксения Чернова
1426
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия
1426
0

Участие в региональном этапе приняли 234 студента.

Ижевск. Удмуртия. Победителей III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia наградили в Ижевске. В этом году их выбирали в 22 основных, 3 юниорских и 1 презентационной компетенциях.

«В этом году у нас появилась новая компетенция – экскурсионное обслуживание. Юниоры тоже работали впервые. Кроме того, для площадок было закуплено новое оборудование, задания стали сложнее», - рассказала журналистам министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Участие в региональном чемпионате приняли 234 студента и ученика. Их работу оценивали около 300 экспертов из Удмуртии и разных регионов России. «Мне всегда нравилось заниматься автомобилями, поэтом я выбрал специальность…. В процессе учебы еще больше увлекся. Мой мастер продвинул меня на ВорлдСкиллс, я участвую второй раз, в прошлом году занял второе место, в этом году – первое. Задания достаточно сложные, соперники сильные. Но чемпионат позволил получить новые знания», - рассказал студент Ижевского индустриального техникума Дмитрий Рылов, занявший 1 место в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Призеры III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» уже завтра начнут подготовку к отборочному этапу WorldSkillsRussia-2018. «Победить на чемпионате – это большая ответственность. На следующем этапе я буду представлять Удмуртию в Тюмени», - поделилась студентка Можгинского медицинского колледжа Евгения Чепарухина, ставшая лучшей в компетенции «Медицинский и социальный уход».

По её словам, каждый, кто хочет стать профессионалом, должен, в первую очередь, любить свою профессию, быть ответственным и культурным человеком.

Стоит отметить, что кроме деловой программы, на чемпионате в Удмуртии проводилась и профориентационная работа – площадки посетило около 15 тыс. школьников, еще не определившихся с выбором профессии.

12:53, 05 марта, 2018
Ксения Чернова
1426
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 

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