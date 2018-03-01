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Победители чемпионата WorldSkills Russia-2018 в Удмуртии получат шанс выступить на мировом чемпионате в Казани

17:38, 01 марта, 2018
Анна Торхова
17:38, 01 марта, 2018
Анна Торхова
829
0
#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#профессионалы\n#профессия
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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«Уже сегодня за ними (участниками – прим.ред.) идет охота кадровых агентств и кадровых служб предприятий, организаций и серьезных фирм, как лучших в своих профессии», - рассказал главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2018. Победители конкурса попадут в национальный этап и получат шанс представить республику на мировом чемпионате в Казани в 2019 году.

Чтобы показать свои профессиональные навыки на конкурс съехались ребята со всей страны. В этом году участники соревнуются на 15 площадках в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Можге и Уве.

«На первое место я бы хотел поставить те площадки, где изучаются <…> профессии труда, потому что республика - это большой промышленный регион, есть очень много предприятий, которые создают славу и основу благосостояния страны, в том числе, это предприятия оборонно- промышленного комплекса», - поделился с журналистами председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Как рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, в этом году на чемпионат заявились 234 человека. В отличие от предыдущих конкурсов, в этот раз появилось новое направление для юниоров, а также презентована новая площадка - экскурсионное обслуживание. «Так как в Удмуртской Республике начал активно развиваться туризм, значит что-то в кадровой политике в этом направлении необходимо делать и сегодня мы опробуем новую компетенцию», - пояснила министр.

По словам Светланы Болотниковой в будущем также планируется вести реестр таких успешных молодых людей.

«Те ребята, которые проходят, неважно, останутся они победителями, не останутся - это абсолютно точно повышение капитализации каждого из них. Уже сегодня за ними идет охота кадровых агентств и кадровых служб предприятий, организаций и серьезных фирм, как лучших в своих профессии», - рассказал журналистам главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин. Он сообщил, что повышение рейтинга рабочих профессий для Удмуртии особенно важно с точки зрения развития на военных производствах гражданских направлений.

Как отметил Ярослав Семенов, именно такие конкурсы помогают ребятам понять, насколько они смогут реализовать себя в профессии в будущем.

Напомним, цель чемпионата WorldSkills Russia – популяризация рабочих профессий, профориентация молодежи и внедрение в систему образования лучших международных и национальных практик.

Чемпионат WorldSkills Russia-2018 в Удмуртии

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-01.

17:38, 01 марта, 2018
Анна Торхова
829
0
#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#профессионалы\n#профессия

 

 

 

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