75 первоклассников пойдут в новую школу в Ижевске

Учебный процесс в школе № 46 начнется с 1 сентября 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Новая школа отроется 1 сентября 2018 года на переулке Прасовском в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, туда примут 75 первоклассников.

«На пятницу (16 февраля – прим.ред.) было 57 заявлений, которые уже зачислены по приказу. Также по сведениям, которая дала поликлиника, у нас плюс 20 зачисленных с временной пропиской. С каждым днем их количество увеличивается», - отметила директор школы Ольга Пушкарева.

Образовательный процесс будет идти по двум профилям: инженерно-технологическое и естественно-научное.

«Начиная с 1-го класса дети начнут учиться по этим направлениям. Для этого есть и мобильные классы и отдельные лабораторные», - пояснила Пушкарева.

Сейчас в новом трехэтажном здании идут последние отделочные работы. Строители обещают завершить все работы к 8 марта.

«Для реализации современных образовательных стандартов в новой школе предусмотрено все. Сейчас ведется благоустройство помещений. Мебель вся на объекте. Кухонное оборудование полностью готово к эксплуатации, сантехническое оборудование тоже. Остаются только завершить благоустройство прилегающей территории. Первый этап был выполнен еще осенью. Здесь появились первый слой асфальта, бордюры, разметка», - рассказала директор школы.

Также в новом здании школы №46 установили лифт, предназначенный для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями. В рамках программы «Доступная среда» установлены широкие дверные проемы для колясочников, убраны все пороги, на входе установлен пандус.