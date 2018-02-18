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      Послание поколению XXI века вскроют к 100-летию ВЛКСМ в Воткинске

      12:40, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      12:40, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      352
      0
      #образование\n#культура\n#Воткинск\n#история\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/club1930218(Андрей Русских)
      352
      0

      Об этом сообщается на сайте городской администрации.

      Ижевск. Удмуртия. Послание поколению XXI века вскроют к 100-летию ВЛКСМ в Воткинске. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

      Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов открыт в Воткинске 7 мая 1970 года. 17-метровый монумент представляет собой меч с рукоятью в память 6823 воинов – воткинцев, погибших в годы войны.

      На цокольной части памятника имеется плита, на которой вырезано: «В память защитникам родины от благодарных воткинцев» и тут же замурована капсула с посланием поколению XXI века.

      В краеведческой литературе Воткинска имелись разночтения: вскрыть капсулу в день столетия Красной Армии (23 февраля 2018 года) или к 100-летию ВЛКСМ (29 октября 2018 года).

      «Первый секретарь горкома ВЛКСМ, Владимир Афанасьевич Разуваев, при котором составлялся текст письма потомкам, и монтировалась капсула, подтвердил дату вскрытия капсулы – к 100-летию ВЛКСМ», - говорится в сообщении.

      12:40, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      352
      0
      #образование\n#культура\n#Воткинск\n#история\n#Удмуртия

       

       

       

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