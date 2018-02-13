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      Медицинские колледжи Удмуртии реорганизуют

      17:06, 13 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      17:06, 13 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1686
      0
      #медицина\n#образование\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#колледж
      Фото: http://medcolege.ru/
      1686
      0

      Образовательные учреждения Воткинска, Сарапула, Можги и Глазова станут филиалами Республиканского медколледжа имени Героя Советского Союза Пушиной.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии реорганизуют медицинские колледжи. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, соответствующее распоряжение подписано на очередном заседании регионального кабинета министров.

      Глазовский, Воткинский, Сарапульский и Можгинский медицинские колледжи, а также Республиканский центр повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов здравоохранения войдут в состав Республиканского медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Пушиной.

      По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Игоря Титова, реорганизация никак не повлияет на учебный процесс. Присоединяемые учреждения продолжат работу в качестве филиалов.

      «В рамках реорганизации произойдёт сокращение дублирующих должностей административно-управленческого аппарата. Педагогический коллектив не пострадает. Основная цель реорганизации - оптимизация управления образовательными учреждениями и рациональное использование материальных ресурсов», - говорится в сообщении. 

      17:06, 13 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1686
      0
      #медицина\n#образование\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#колледж

       

       

       

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