Медицинские колледжи Удмуртии реорганизуют

Образовательные учреждения Воткинска, Сарапула, Можги и Глазова станут филиалами Республиканского медколледжа имени Героя Советского Союза Пушиной.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии реорганизуют медицинские колледжи. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, соответствующее распоряжение подписано на очередном заседании регионального кабинета министров.

Глазовский, Воткинский, Сарапульский и Можгинский медицинские колледжи, а также Республиканский центр повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов здравоохранения войдут в состав Республиканского медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Пушиной.

По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Игоря Титова, реорганизация никак не повлияет на учебный процесс. Присоединяемые учреждения продолжат работу в качестве филиалов.

«В рамках реорганизации произойдёт сокращение дублирующих должностей административно-управленческого аппарата. Педагогический коллектив не пострадает. Основная цель реорганизации - оптимизация управления образовательными учреждениями и рациональное использование материальных ресурсов», - говорится в сообщении.