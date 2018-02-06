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      Музыкальных педагогов Ижевска обучат специалисты Yamaha

      09:00, 06 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      09:00, 06 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      304
      0
      #образование\n#Ижевск\n#музыка\n#учитель
      Фото: flickr.com (mararie)
      304
      0

      Делегация международной компании посетила «Кванториум».

      Ижевск. Удмуртия. Представители компании Yamaha Music провели два дня в столице Удмуртии, знакомясь с детским технопарком «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Удмуртской Республики.

      Кроме «Кванториума», делегация посетила дом Петра Чайковского в Воткинске.

      «По итогам визита мы пришли к идее создания совместного проекта с компанией Yamaha. В ближайшее время нам вышлют программы, и мы будем подбирать педагогов музыки в обычных школах. Будут оборудованы два кабинета: класс флейт и класс синтезаторов. Наших педагогов обучат специалисты Yamaha, чтобы затем мы смогли «приземлить» проект у нас в «Кванториуме», - рассказала директор Регионального центра информатизации и оценки качества образования Наталия Медведева.

      Представители компании Yamaha Артём Карпов и Юрий Лисин сказали, что будут рады внести свою лепту: «Планируем сотрудничать с сетью технопарков. Мы поддерживаем разработки и внедрение новых программ в образовательный процесс. И в том числе с помощью наших инструментов, которые мы производим».

      Апробация новых музыкальных образовательных программ должна продлиться до конца учебного года.

      09:00, 06 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      304
      0
      #образование\n#Ижевск\n#музыка\n#учитель

       

       

       

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