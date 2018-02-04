Жители Ижевска во второй раз напишут Астрономический диктант

В акции смогут принять все желающие старше 12 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск во второй раз пройдет акция «Астрономический диктант». Как сообщает Ижевский планетарий Ижастро, проверка знаний по астрономии пройдут 10 февраля на трех площадках столицы Удмуртской Республики. Принять в ней участие смогут все желающие старше 12 лет. При этом необходимо пройти предварительную регистрацию.

Площадки 2018 года:

ИжГТУ 1 корпус, ауд. 1-3 (Студенческая, 7)

Начало в 10:00. 150 мест.

Регистрация: https://izhsky.timepad.ru/event/658565/

Обсерватория ДД(Ю)Т (Кирова, 17)

Начало в 11:00. 20 мест.

Регистрация: https://izhsky.timepad.ru/event/658568/

Школа №91 (Красноармейская, 78)

Начало в 12:00. 30 мест.

Регистрация: https://izhsky.timepad.ru/event/660179/

Контрольная проводится в тестовой форме, задания разрабатываются ведущими астрономами, научными сотрудниками и преподавателями астрономии, а также космонавтом — героем России Александром Ивановичем Лазуткиным. На написание Астрономического диктанта отводится не более 2 часов.