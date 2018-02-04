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      Жители Ижевска во второй раз напишут Астрономический диктант

      11:07, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      11:07, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      278
      0
      #образование\n#общество\n#Ижевск\n#космос\n#астрономия
      Фото: pixabay.com
      278
      0

      В акции смогут принять все желающие старше 12 лет.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевск во второй раз пройдет акция «Астрономический диктант». Как сообщает Ижевский планетарий Ижастро, проверка знаний по астрономии пройдут 10 февраля на трех площадках столицы Удмуртской Республики. Принять в ней участие смогут все желающие старше 12 лет. При этом необходимо пройти предварительную регистрацию.

      Площадки 2018 года:

      ИжГТУ 1 корпус, ауд. 1-3 (Студенческая, 7)

      Начало в 10:00. 150 мест.

      Регистрация: https://izhsky.timepad.ru/event/658565/

      Обсерватория ДД(Ю)Т (Кирова, 17)

      Начало в 11:00. 20 мест.

      Регистрация: https://izhsky.timepad.ru/event/658568/

      Школа №91 (Красноармейская, 78)

      Начало в 12:00. 30 мест.

      Регистрация: https://izhsky.timepad.ru/event/660179/

      Контрольная проводится в тестовой форме, задания разрабатываются ведущими астрономами, научными сотрудниками и преподавателями астрономии, а также космонавтом — героем России Александром Ивановичем Лазуткиным. На написание Астрономического диктанта отводится не более 2 часов.

      11:07, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      278
      0
      #образование\n#общество\n#Ижевск\n#космос\n#астрономия

       

       

       

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