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      «Большой удмуртский диктант» в этом году напишут 31 марта

      14:05, 31 января, 2018
      Диана Ворончихина
      14:05, 31 января, 2018
      Диана Ворончихина
      48
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#Бадӟым Удмурт Диктант
      Фото: pixabay.com
      48
      0

      Раньше он проходил в один день со всероссийским «Тотальным диктантом».

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2018 году напишут «Большой удмуртский диктант» 31 марта. Об этом сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

      Ранее акция проводилась в один день со всероссийским «Тотальным диктантом».

      БУД будет посвящен 120-летию со дня рождения Кузебая Герда. Текст напишет литературовед и журналист Александр Шкляев, который несколько лет занимается изучением биографии удмуртского драматурга и общественного деятеля.

      Отметим, что диктант можно будет написать на специально организованных площадках, так и дома - текст зачитают в эфире радио «Моя Удмуртия». 

      14:05, 31 января, 2018
      Диана Ворончихина
      48
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#Бадӟым Удмурт Диктант

       

       

       

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