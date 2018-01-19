Системы видеонаблюдения проверят в школах Удмуртии после происшествий в Перми и Бурятии

Также инспекции подвергнутся тревожные кнопки образовательных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. В образовательных организациях Удмуртии проверят системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации после происшествий в Перми и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Сегодня в Удмуртии функционирует 1 242 учреждения образования. Все они оборудованы системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. 1 190 (95,8%) организаций обеспечено охраной, в том числе 910 (76%) объектов охраняется подразделениями МВД России (Росгвардии) при помощи кнопок экстренного вызова наряда полиции (в остальных имеется стационарная или мобильная телефонная связь), 280 - заключили договора с частными охранными предприятиями. Охрана 52 учреждений осуществляется только сторожами. Также 324 (26%) объекта оборудованы системами контроля доступа, 1178 (94,9%) имеют периметральное ограждение всей территории.

Во время подготовки к учебному году на мероприятия по антитеррористической безопасности было потрачено более 12,6 млн рублей.

«Нами в этом году будет уделено особое внимание объектам образования. У них, к сожалению, по сей день отсутствуют паспорта безопасности. Они не знают, что делать, не ориентированы. Мы ставим себе задачу помочь им в организации безопасности своих объектов», - прокомментировал ситуацию врио начальника Росгвардии по Удмуртской Республике Николай Мерзляков.

Напомним, что 15 января в школе №127 в Перми в результате драки двух школьников пострадали 15 человек. В реанимацию в тяжелом состоянии попала учительница начальных классов. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что во время драки в школе не работали камеры видеонаблюдения.

Утром 19 января ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. По информации следственного управления СК России по Бурятии, в результате трое учеников и учитель ранены.