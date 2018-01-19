  • $ 56.59 ↑
  • € 69.17 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Системы видеонаблюдения проверят в школах Удмуртии после происшествий в Перми и Бурятии

      12:12, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      12:12, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      120
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      120
      0

      Также инспекции подвергнутся тревожные кнопки образовательных учреждений.

      Ижевск. Удмуртия. В образовательных организациях Удмуртии проверят системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации после происшествий в Перми и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

      Сегодня в Удмуртии функционирует 1 242 учреждения образования. Все они оборудованы системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. 1 190 (95,8%) организаций обеспечено охраной, в том числе 910 (76%) объектов охраняется подразделениями МВД России (Росгвардии) при помощи кнопок экстренного вызова наряда полиции (в остальных имеется стационарная или мобильная телефонная связь), 280 - заключили договора с частными охранными предприятиями. Охрана 52 учреждений осуществляется только сторожами. Также 324 (26%) объекта оборудованы системами контроля доступа, 1178 (94,9%) имеют периметральное ограждение всей территории. 

      Во время подготовки к учебному году на мероприятия по антитеррористической безопасности было потрачено более 12,6 млн рублей.

      «Нами в этом году будет уделено особое внимание объектам образования. У них, к сожалению, по сей день отсутствуют паспорта безопасности. Они не знают, что делать, не ориентированы. Мы ставим себе задачу помочь им в организации безопасности своих объектов», - прокомментировал ситуацию врио начальника Росгвардии по Удмуртской Республике Николай Мерзляков.

      Напомним, что 15 января в школе №127 в Перми в результате драки двух школьников пострадали 15 человек. В реанимацию в тяжелом состоянии попала учительница начальных классов. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что во время драки в школе не работали камеры видеонаблюдения.

      Утром 19 января ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. По информации следственного управления СК России по Бурятии, в результате трое учеников и учитель ранены.

      12:12, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      120
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      12:29, 17 января, 2018
      6815

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      6556
      12:43, 13 января, 2018

      Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

      5427
      11:48, 17 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      5354
      09:31, 15 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      5022
      15:10, 17 января, 2018

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      10:45, 15 января, 2018
      1048

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      1038
      11:25, 16 января, 2018

      В Перми следователи возбудили уголовное дело после нападения на школу

      1011
      13:10, 15 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      951
      16:12, 17 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      913
      10:16, 13 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      6655

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      1228
      14:52, 16 января, 2018

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      1021
      12:00, 14 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      989
      15:52, 13 января, 2018

      Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

      955
      16:16, 15 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: сохранение культурного наследия Сарапула и жалоба властей Ижевска

      18 января, 2018

      Удмуртия в минуту: хлопок газа в многоэтажке Ижевска и дефицит школ

      17 января, 2018

      Спасатели Ижевска готовятся к крещенским купаниям

      17 января, 2018