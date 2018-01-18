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      Состязания «JuniorSkills» среди школьников пройдут в Удмуртии

      16:14, 18 января, 2018
      16:14, 18 января, 2018
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн\n#школьники\n#роботы
      Фото: pixabay.com
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      Ребята проверят свои силы в профессиях будущего.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует программа профориентации для школьников «JuniorSkills». Учащиеся смогут попробовать себя в профессиях будущего, сообщает пресс-служба регионального центра информатизации и оценки качества образования Удмуртской Республики.

      В этом году среди ребят пройдут состязания по сетевому и системному администрированию, инженерному дизайну, интернету вещей, мобильной робототехнике и агрономии. Кроме того, школьники посоревнуются в области организации досуга, а также физкультуры и спорта.

      Чемпионат включает в себя 4 этапа: два региональных, российский и международный. Первый уровень чемпионата состоялся в ноябре 2017 года.

      Второй этап пройдет с 24 по 26 января.

      В региональном уровне «JuniorSkills» примут участие около 100 детей и подростков. 

      16:14, 18 января, 2018
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн\n#школьники\n#роботы

       

       

       

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