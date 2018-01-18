Состязания «JuniorSkills» среди школьников пройдут в Удмуртии

Ребята проверят свои силы в профессиях будущего.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует программа профориентации для школьников «JuniorSkills». Учащиеся смогут попробовать себя в профессиях будущего, сообщает пресс-служба регионального центра информатизации и оценки качества образования Удмуртской Республики.

В этом году среди ребят пройдут состязания по сетевому и системному администрированию, инженерному дизайну, интернету вещей, мобильной робототехнике и агрономии. Кроме того, школьники посоревнуются в области организации досуга, а также физкультуры и спорта.

Чемпионат включает в себя 4 этапа: два региональных, российский и международный. Первый уровень чемпионата состоялся в ноябре 2017 года.

Второй этап пройдет с 24 по 26 января.

В региональном уровне «JuniorSkills» примут участие около 100 детей и подростков.