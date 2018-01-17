Ранее планировалось принять 75 малышей.

Ижевск. Удмуртия. Школа микрорайона «Столичный» Ижевска примет 100 первоклассников в этом году. Об этом заместитель министра образования Удмуртии Игорь Белозёров рассказал на пресс-конференции в администрации Ижевска.

В первую очередь замминистра уточнил, что 98% учащихся школы — жители микрорайона; 2% — жители других районов Ижевска.

Отвечая на вопрос журналистов, почему нельзя увеличить количество первых классов в этой школе, Игорь Белозёров назвал причиной нехватку учебных кабинетов. Критерий плановой наполняемости, выше которой по проекту санэпиднадзора детей обучать нельзя, находится на контроле у надзорных органов.

«Речь идёт не о том, чтобы напихать детей, как селёдку в бочки, а для того, чтобы организовать для них полноценный процесс обучения. Поэтому в прошлом году было принято максимально возможное количество детей из этого микрорайона во все параллели, за исключением выпускного 11-го класса. Именно таким образом была укомплектована эта школа», — сообщил Игорь Белозёров.

В этом году из начальной школы выпускается три класса, 75 человек. Соответственно, на эти освобождающиеся места учреждение может принять такое же количество ребят.

«Учитывая особо сложную ситуацию в микрорайоне, была упразднена группа продлённого дня, освобождён кабинет, и в этом году будем набирать уже 100 человек», — сказал замминистра образования.

Напомним, что в понедельник, 15 января, в Ижевске разгорелся скандал вокруг школы в микрорайоне «Столичный», где на 75 мест в первых классах претендовало 160 детей. Ситуация осложнилась тем, что родители организовали две альтернативные очереди с раннего утра, не сумев договориться об организации общей. На проблему отреагировал даже глава Удмуртии Александр Бречалов, пообещав «решить все вопросы».