Дети в Можге с нового года будут учиться только в одну смену

Здесь открыли новый корпус школы №9.

Можга. Удмуртия. Новый учебный корпус школы №9 открылся в Можге. Он построен по федеральной целевой программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях» и рассчитан на 825 мест.

До этого ученики девятой школы, число которых к этому учебному году перевалило за тысячу, учились в старом здании, построенном в 1962 году и рассчитанном на 325 человек.

«Район здесь растущий – строятся дома, въезжают молодые семьи, много детей. И хотя обучение части ребят временно организовали в соседнем здании – в бывшей школе рабочей молодёжи, учились уже почти в три смены. Плюс бытовые сложности – детям приходилось в течение дня несколько раз в день перебираться из здания в здание – в столовую, в спортзал – и при этом переходить дорогу. С 25 декабря 2017 года ребята с 4 по 11 класс перебрались в новый корпус школы. Младшие классы остались в старом корпусе, который предстоит отремонтировать. Но теперь все наши ученики получили возможность учиться в одну смену, в комфортных, нестеснённых условиях», - рассказал директор школы №9 города Можги Владимир Мемедов.

У новой школы есть собственная котельная, спортивная площадка. Сам корпус возведён при соблюдении современных федеральных требований к строительству школ: просторные коридоры, классы с современным оборудованием, актовый зал и спортзал, обязательные элементы «доступной среды». Соблюдены требования программы к оснащению классов - закуплены наглядные пособия, лабораторное оборудование, три сета по 19 ноутбуков, класс физики, стоимость оборудования которого превышает 4 млн рублей, классы информатики и робототехники.

Как рассказала и.о. зампреда правительства Удмуртии Анастасия Муталенко, в 2018-19 годах респблика при поддержке федерального бюджета планирует строительство школы в селе Совхозный, в селе Алнаши, на ул. Леваневского в Ижевске. Кроме того, республика намерена участвовать в общероссийской программе по строительству детских садов. Предварительно от Удмуртии направлена заявка на создание 1300 новых мест в яслях и детсадах для самых маленьких.