  • $ 57.6 ↓
  • € 68.87 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Дети в Можге с нового года будут учиться только в одну смену

      12:08, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      12:08, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      285
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#школа\n#детские сады
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      285
      0

      Здесь открыли новый корпус школы №9.

      Можга. Удмуртия. Новый учебный корпус школы №9 открылся в Можге. Он построен по федеральной целевой программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях» и рассчитан на 825 мест.

      До этого ученики девятой школы, число которых к этому учебному году перевалило за тысячу, учились в старом здании, построенном в 1962 году и рассчитанном на 325 человек.

      «Район здесь растущий – строятся дома, въезжают молодые семьи, много детей. И хотя обучение части ребят временно организовали в соседнем здании – в бывшей школе рабочей молодёжи, учились уже почти в три смены. Плюс бытовые сложности – детям приходилось в течение дня несколько раз в день перебираться из здания в здание – в столовую, в спортзал – и при этом переходить дорогу. С 25 декабря 2017 года ребята с 4 по 11 класс перебрались в новый корпус школы. Младшие классы остались в старом корпусе, который предстоит отремонтировать. Но теперь все наши ученики получили возможность учиться в одну смену, в комфортных, нестеснённых условиях», - рассказал  директор школы №9 города Можги Владимир Мемедов.

      У новой школы есть собственная котельная, спортивная площадка. Сам корпус возведён при соблюдении современных федеральных требований к строительству школ: просторные коридоры, классы с современным оборудованием, актовый зал и спортзал, обязательные элементы «доступной среды». Соблюдены требования программы к оснащению классов - закуплены наглядные пособия, лабораторное оборудование, три сета по 19 ноутбуков, класс физики, стоимость оборудования которого превышает 4 млн рублей, классы информатики и робототехники.

      Как рассказала и.о. зампреда правительства Удмуртии Анастасия Муталенко, в 2018-19 годах респблика при поддержке  федерального бюджета планирует строительство школы в селе Совхозный, в селе Алнаши, на ул. Леваневского в Ижевске. Кроме того, республика намерена участвовать в общероссийской программе по строительству детских садов. Предварительно от Удмуртии направлена заявка на создание 1300 новых мест в яслях и детсадах для самых маленьких. 

      12:08, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      285
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#школа\n#детские сады

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      20:42, 25 декабря, 2017
      4954

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      4879
      11:34, 23 декабря, 2017

      Суд приостановил деятельность одной из пекарен Ижевска на 10 суток

      4755
      10:31, 27 декабря, 2017

      «Мраморный малыш» из Ижевска встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей

      4149
      16:10, 28 декабря, 2017

      Live: доклад главы Удмуртии о положении дел в республике

      2861
      10:00, 25 декабря, 2017

      СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

      14:53, 25 декабря, 2017
      1119

      Олег Табаков вышел из комы, но временно лишился памяти

      1079
      18:36, 27 декабря, 2017

      В Москве задержали гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении 500 млн рублей

      1030
      10:03, 26 декабря, 2017

      В Москве автобус влетел в подземный переход и сбил нескольких пешеходов

      977
      16:25, 25 декабря, 2017

      СМИ: в Саратове за получение взятки задержан глава службы безопасности МВД Сергей Кашев

      827
      12:59, 28 декабря, 2017

      WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах в 2018 году

      13:16, 27 декабря, 2017
      1002

      Ученые выяснили, как организм человека регулирует свой вес

      849
      19:17, 29 декабря, 2017

      В Сети обнародован рейтинг самых бессмысленных изобретений 2017 года

      796
      20:00, 26 декабря, 2017

      iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года

      768
      10:16, 25 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      751
      19:30, 23 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Видеоитоги 2017 от ИА «Сусанин»

      29 декабря, 2017

      Ленивец появился в зоопарке Удмуртии

      29 декабря, 2017

      Акция «Настоящее чудо» в Сарапульском детском доме

      29 декабря, 2017