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      Школу в Сарапульском районе не могли проветрить из-за старых окон

      11:18, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      11:18, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      935
      0
      #образование\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#суд
      Фото: pixabay.com
      935
      0

      Из-за ветхого состояния утыканных ватой рам окна не открывались, проветривание проводили при помощи форточек, на которых также есть трещины.

      Сарапул. Удмуртия. Администрацию Дулесовской средней общеобразовательной школы в Сарапульском районе обязали заменить старые окна. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

      Исковое заявление в суд направило управление Роспотребнадзора по Удмуртии. Оконные рамы школы обветшали, они утыканы ватой, из-за чего окна не открываются. Помещение проветривается при помощи форточек, на которых также есть трещины.

      Из-за плохого состояния окон невозможно проветривать учебные классы, в спортивном зале нельзя мыть окна, стекла своевременно не заменены, невозможно поддерживать соответствующий микроклимат в классах и помещениях школы.

      «Указанные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов являются существенными и создают угрозу причинения вреда или могут привести к причинению вреда для жизни и здоровья учащихся и работников школы, а также явится причиной возникновения инфекционных заболеваний – простудных заболеваний», - говорится в сообщении.

      В судебном заседании представитель МБОУ «Дулесовская СОШ» признала исковые требования в полном объеме.

      Суд, исследовав представленные доказательства, удовлетворил иск регионального Роспотребнадзора. МБОУ «Дулесовская СОШ» обязали обеспечить техническую возможность открывания и закрывания окон в школе, а также заменить разбитые стекла.

      11:18, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      935
      0
      #образование\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#суд

       

       

       

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