Школу в Сарапульском районе не могли проветрить из-за старых окон

Из-за ветхого состояния утыканных ватой рам окна не открывались, проветривание проводили при помощи форточек, на которых также есть трещины.

Сарапул. Удмуртия. Администрацию Дулесовской средней общеобразовательной школы в Сарапульском районе обязали заменить старые окна. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Исковое заявление в суд направило управление Роспотребнадзора по Удмуртии. Оконные рамы школы обветшали, они утыканы ватой, из-за чего окна не открываются. Помещение проветривается при помощи форточек, на которых также есть трещины.

Из-за плохого состояния окон невозможно проветривать учебные классы, в спортивном зале нельзя мыть окна, стекла своевременно не заменены, невозможно поддерживать соответствующий микроклимат в классах и помещениях школы.

«Указанные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов являются существенными и создают угрозу причинения вреда или могут привести к причинению вреда для жизни и здоровья учащихся и работников школы, а также явится причиной возникновения инфекционных заболеваний – простудных заболеваний», - говорится в сообщении.

В судебном заседании представитель МБОУ «Дулесовская СОШ» признала исковые требования в полном объеме.

Суд, исследовав представленные доказательства, удовлетворил иск регионального Роспотребнадзора. МБОУ «Дулесовская СОШ» обязали обеспечить техническую возможность открывания и закрывания окон в школе, а также заменить разбитые стекла.