  • $ 60.25 ↑
  • € 71.17 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии пройдёт олимпиада по криптографии и математике

      13:55, 17 ноября, 2017
      13:55, 17 ноября, 2017
      122
      0
      #Олимпиада\n#Удмуртия\n#вузы\n#студенты\n#школьники\n#экзамен
      Фото: pixabay.com
      122
      0

      Победители и призёры смогут без экзаменов поступить в вуз.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт межрегиональная олимпиада по криптографии и математике. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, победители и призёры смогут без экзаменов поступить на бюджет на специальность «Безопасность информационных систем в правоохранительной сфере» по направлению «Информационная безопасность».

      Принять участие в олимпиаде и получить шанс обучаться бесплатно могут школьники 8-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов.

      Мероприятие проводится в два этапа. 1 тур проходит с 1 по 19 ноября в дистанционной форме. Участники, набравшие большее количество баллов, проходят во второй тур. Он состоится 26 ноября в УдГУ.

      Конкурсанты, которые наберут на втором этапе 30% и более правильных ответов, получат дополнительные 10 баллов при поступлении в вуз. Все работы участников направят для проверки в академию ФСБ России.

      Отметим, что олимпиада проводится в 44 вузах страны.

      13:55, 17 ноября, 2017
      122
      0
      #Олимпиада\n#Удмуртия\n#вузы\n#студенты\n#школьники\n#экзамен

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      20:50, 10 ноября, 2017
      17073

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13563
      08:00, 10 ноября, 2017

      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      11671
      17:31, 10 ноября, 2017

      Полиция задержала жильца обрушенного дома в Ижевске, в квартире которого прогремел взрыв

      10291
      18:32, 10 ноября, 2017

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      8457
      16:10, 16 ноября, 2017

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      1440

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      1289
      12:05, 10 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      979
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      729
      13:27, 15 ноября, 2017

      Ученые зафиксировали исчезновение пятен на Солнце

      606
      19:25, 13 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      10:59, 11 ноября, 2017
      656

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      534
      10:00, 15 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      515
      11:28, 13 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      433
      17:36, 16 ноября, 2017

      Организаторы «Евровидения» больше не будут защищать права конкурсантов

      431
      13:14, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017

      Итоги сезона от ижевского ЖФК «Торпедо»

      16 ноября, 2017