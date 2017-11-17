В Удмуртии пройдёт олимпиада по криптографии и математике

Победители и призёры смогут без экзаменов поступить в вуз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт межрегиональная олимпиада по криптографии и математике. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, победители и призёры смогут без экзаменов поступить на бюджет на специальность «Безопасность информационных систем в правоохранительной сфере» по направлению «Информационная безопасность».

Принять участие в олимпиаде и получить шанс обучаться бесплатно могут школьники 8-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов.

Мероприятие проводится в два этапа. 1 тур проходит с 1 по 19 ноября в дистанционной форме. Участники, набравшие большее количество баллов, проходят во второй тур. Он состоится 26 ноября в УдГУ.

Конкурсанты, которые наберут на втором этапе 30% и более правильных ответов, получат дополнительные 10 баллов при поступлении в вуз. Все работы участников направят для проверки в академию ФСБ России.

Отметим, что олимпиада проводится в 44 вузах страны.