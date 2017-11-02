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      Жители Удмуртии смогут проверить знания в области этнографии 3 ноября

      15:30, 02 ноября, 2017
      15:30, 02 ноября, 2017
      53
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      #образование\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#этнос
      Фото: pixabay.com
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      На 250 площадках республики пройдет «Большой этнографический диктант».

      Ижевск. Удмуртия. «Большой этнографический диктант» во второй раз пройдет в Удмуртии и по всей России в пятницу, 3 ноября. Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году жители республики смогут проверить свои знания на 210 площадках, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

      Акция также пройдет в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, с предложением провести диктант обратились Бельгия и Франция.

      Диктант стартует 3 ноября в единое время – в 10:00 по Москве.

      Диктант состоит из 30 тестовых вопросов. 20 вопросов – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за правильное выполнение всех заданий – 30. На написание диктанта отводится 45 минут.

      Жители Ижевска смогут написать БЭД на восьми площадках:

      - библиотека имени Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158);

      - библиотека имени Флора Васильева (улица 50 лет Пионерии, 22);

      - библиотека имени Мусы Джалиля (улица Садовая, 1);

      - библиотека имени Горького (улица Удмуртская, 216);

      - библиотека имени Пастухова (площадь 50-летия Октября, 6);

      - библиотека имени Толстого (улица Ворошилова, 18);

      - библиотека-филиал № 23 (улица 40-лет Победы, 56а);

      - республиканский колледж духовно-нравственного образования (улица Свердлова, 9).

      Кроме того, диктант можно будет написать онлайн на официальном сайте диктанта. Результаты станут известны 12 декабря 2017 года. 

      15:30, 02 ноября, 2017
      53
      0
      #образование\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#этнос

       

       

       

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