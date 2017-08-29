Средневекового гида-подростка создадут в Удмуртии

Он будет представлен в виде компьютерного персонажа со своими страничками в социальных сетях.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии создадут гида из прошлого. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказал один из авторов проекта, глазовчанин Василий Ившин.

Гид будет представлять собой подростка в виде компьютерного персонажа, который в интернете будет рассказывать о жизни средневековой Удмуртии.

«Также у него будут свои странички во «ВКонтакте» и «Фейсбуке». Там он будет простым и доступным языком делиться своими историями, так, как это делает обычный пользователь соцсетей», - сказал Василий Ившин.

Он пояснил, что на создание модели и наполнение ее информационной начинкой уйдет год. Средневекового гида-подростка планируют запустить в сентябре 2018 года. После он может появиться на сенсорном столе музея «Иднакар».

«Мы соберём в облике гида черты жителей окрестностей Учкакара. Кроме современных прототипов, у него будет средневековый родственник: тот поселенец городища, лицо которого восстановят по нашему заказу в лаборатории пластической реконструкции в Москве. Лаборатория восстановит рыльную внешность, а мы смоделируем собирательного героя», - пояснил глазовчанин.