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      Средневекового гида-подростка создадут в Удмуртии

      17:36, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:36, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      31
      0
      #образование\n#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#разработка\n#новые разработки
      Фото: pixabay.com
      31
      0

      Он будет представлен в виде компьютерного персонажа со своими страничками в социальных сетях.

      Глазов. Удмуртия. В Удмуртии создадут гида из прошлого. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказал один из авторов проекта, глазовчанин Василий Ившин.

      Гид будет представлять собой подростка в виде компьютерного персонажа, который в интернете будет рассказывать о жизни средневековой Удмуртии.

      «Также у него будут свои странички во «ВКонтакте» и «Фейсбуке». Там он будет простым и доступным языком делиться своими историями, так, как это делает обычный пользователь соцсетей», - сказал Василий Ившин.

      Он пояснил, что на создание модели и наполнение ее информационной начинкой уйдет год. Средневекового гида-подростка планируют запустить в сентябре 2018 года. После он может появиться на сенсорном столе музея «Иднакар».

      «Мы соберём в облике гида черты жителей окрестностей Учкакара. Кроме современных прототипов, у него будет средневековый родственник: тот поселенец городища, лицо которого восстановят по нашему заказу в лаборатории пластической реконструкции в Москве. Лаборатория восстановит рыльную внешность, а мы смоделируем собирательного героя», - пояснил глазовчанин.

      17:36, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      31
      0
      #образование\n#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#разработка\n#новые разработки

       

       

       

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