Удмуртия и еще 5 регионов не смогли полностью обеспечить школьников бесплатными учебниками

На сегодняшний в республике данный показатель составляет 96%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась среди шести регионов страны, где сохранилась проблема с обеспечением школьников бесплатными учебниками. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра образования и науки России Ольги Васильевой.

«Шесть регионов не выполнили стопроцентное обеспечение учебниками», - сказала Васильева.

По ее словам, это Кировская и Орловская области (обеспеченность бесплатными учебниками - 98%), Удмуртия (96%), Бурятия (92%) и Дагестан (40,1%).

Отметим, что всего по последним данным перед началом нового учебного года закуплено 30 млн новых учебников, еще 195 млн находятся в фондах библиотек, добавила министр.