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      Инвестор отказался от частного детского сада на улице Софьи Ковалевской в Ижевске

      11:35, 23 августа, 2017
      11:35, 23 августа, 2017
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      #образование\n#бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#дошкольное образование
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      Предполагалось, что в дошкольном учреждении будет не менее 60 мест.

      Ижевск. Удмуртия. Инвестор отказался от реализации проекта частного детского сада на улице Софьи Ковалевской в Ижевске. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава города Юрий Тюрин. По его словам, бизнесмен сейчас выходит из этой программы. «Зашел, потоптался, потоптался на Софье Ковалевской, и, видимо, изучили рынок, еще раз затраты, пока нет», - рассказал градоначальник.

      Он отметил, что пока частные детские сады в Ижевске не получили большой популярности, и люди не готовы платить по 10-15 тыс. рублей в месяц.

      Напомним, что в соответствии с концессионным соглашением 2014 года, на улице Софьи Ковалевской после ремонта должен был появиться детский сад не менее чем на 60 мест, в том числе не менее 10 – для малышей с ферментопатиями. Инвестор мог получить помещение на 40 лет, после чего его планировали передать муниципалитету.

      11:35, 23 августа, 2017
      87
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      #образование\n#бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#дошкольное образование

       

       

       

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