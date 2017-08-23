Инвестор отказался от частного детского сада на улице Софьи Ковалевской в Ижевске

Предполагалось, что в дошкольном учреждении будет не менее 60 мест.

Ижевск. Удмуртия. Инвестор отказался от реализации проекта частного детского сада на улице Софьи Ковалевской в Ижевске. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава города Юрий Тюрин. По его словам, бизнесмен сейчас выходит из этой программы. «Зашел, потоптался, потоптался на Софье Ковалевской, и, видимо, изучили рынок, еще раз затраты, пока нет», - рассказал градоначальник.

Он отметил, что пока частные детские сады в Ижевске не получили большой популярности, и люди не готовы платить по 10-15 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что в соответствии с концессионным соглашением 2014 года, на улице Софьи Ковалевской после ремонта должен был появиться детский сад не менее чем на 60 мест, в том числе не менее 10 – для малышей с ферментопатиями. Инвестор мог получить помещение на 40 лет, после чего его планировали передать муниципалитету.