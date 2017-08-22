Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Ижевск. Удмуртия. Все образовательные организации Удмуртии подготовили к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«По состоянию на 21 августа 100% образовательных организаций готовы к началу учебного года (1347 учреждений)», - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, на подготовку в 2017 году из федерального и республиканского бюджетов выделялось 294,3 млн рублей.

В список учреждений входят 587 школ, 605 детских садов, 13 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 97 организаций дополнительного образования детей, 45 учреждений профессионального образования.