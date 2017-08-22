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      Все образовательные организации Удмуртии подготовили к 1 сентября

      17:24, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:24, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      101
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#школы\n#подготовка
      Фото: ИА "Сусанин"
      101
      0

      Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

      Ижевск. Удмуртия. Все образовательные организации Удмуртии подготовили к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

      «По состоянию на 21 августа 100% образовательных организаций готовы к началу учебного года (1347 учреждений)», - говорится в сообщении.

      Как отметили в министерстве, на подготовку в 2017 году из федерального и республиканского бюджетов выделялось 294,3 млн рублей.

      В список учреждений входят 587 школ, 605 детских садов, 13 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 97 организаций дополнительного образования детей, 45 учреждений профессионального образования.

      17:24, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      101
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#школы\n#подготовка

       

       

       

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