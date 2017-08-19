Удмуртия вошла в топ-10 регионов с самым инновационным образованием

По результатам исследования, республика находится на 8 месте.

Ижевск. Удмуртия. Республика вошла в топ-10 регионов России с самыми современными условиями образования. Как сообщили в пресс-службе Минобразования, исследования проводил институт образования НИУ «Высшей школы экономики».

В исследовании анализировались 14 показателей в четырех тематических блоках. В частности рассматривались перспективность кадров, уровень развития современной информационной среды, наличие электронного и дистанционного обучения и доступность современных образовательных программ.

По данным экспертов, Удмуртия заняла 8 место, уступив регионам, которые лучше обеспечены современной инфраструктурой.