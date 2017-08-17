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      Школьник из Ижевска показал свою разработку Владимиру Путину

      09:00, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      453
      0
      #образование\n#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#Путин
      Фото: пресс-служба министерства экономики Удмуртии
      453
      0

      Ученик лицея №41 представил проект «Лаборатория будущего: определение необходимой дозы препарата».

      Ижевск. Удмуртия. Президенту России Владимиру Путину показали научную разработку ижевского школьника Михаила Шевнина. Как сообщает пресс-служба министерства экономики Удмуртии, произошло это во время образовательной программы «Большие вызовы» в сочинском образовательном центре для одаренных детей «Сириус».

      Ученик лицея №41 в Ижевске показал ему проект под названием «Лаборатория будущего: определение необходимой дозы препарата».

      «За 3 недели мы сделали прототип роботизированной системы. В будущем мы планируем, что подобные установки будут стоять в каждом медицинском учреждении и позволят назначать пациентам эффективное лечение. Я был очень рад, что мне доверили провести презентацию. В целом мероприятие мне очень понравилось, был рад, что Владимир Владимирович Путин оценил мою работу», - сказал Михаил Шевнин.

      Всего над проектом работали 13 человек – инженеры, аналитики, программисты. Ижевчанин в нем выступал как инженер.

      09:00, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      453
      0
      #образование\n#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#Путин

       

       

       

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