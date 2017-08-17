Школьник из Ижевска показал свою разработку Владимиру Путину

Ученик лицея №41 представил проект «Лаборатория будущего: определение необходимой дозы препарата».

Ижевск. Удмуртия. Президенту России Владимиру Путину показали научную разработку ижевского школьника Михаила Шевнина. Как сообщает пресс-служба министерства экономики Удмуртии, произошло это во время образовательной программы «Большие вызовы» в сочинском образовательном центре для одаренных детей «Сириус».

Ученик лицея №41 в Ижевске показал ему проект под названием «Лаборатория будущего: определение необходимой дозы препарата».

«За 3 недели мы сделали прототип роботизированной системы. В будущем мы планируем, что подобные установки будут стоять в каждом медицинском учреждении и позволят назначать пациентам эффективное лечение. Я был очень рад, что мне доверили провести презентацию. В целом мероприятие мне очень понравилось, был рад, что Владимир Владимирович Путин оценил мою работу», - сказал Михаил Шевнин.

Всего над проектом работали 13 человек – инженеры, аналитики, программисты. Ижевчанин в нем выступал как инженер.