Старое здание школы №20 в Ижевске разберут к 15 сентября

После этого планируется начать строительство нового образовательного учреждения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали демонтаж старого здания школы №20. Работы на улице Леваневского планируется завершить к 15 сентября, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«На этом участке временно оставят бойлерную, которая на период строительства будет обеспечивать теплом близлежащее здание детского сада и второго корпуса школы № 20», - отмечается на сайте города.

После демонтажа подрядчик подготовит строительную площадку для возведения нового здания на 825 мест. При условии финансирования из федерального бюджета, завершат строительство в конце 2018 года.

Напомним, школа №20, расположенная на улице Леваневского, стала третьей в Ижевске, попавшей в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Всего у школы три здания, одно из них было законсервировано.