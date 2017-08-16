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      Старое здание школы №20 в Ижевске разберут к 15 сентября

      13:09, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:09, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      259
      0
      #образование\n#строительство\n#общество\n#Ижевск\n#город
      Фото: @arzik2
      259
      0

      После этого планируется начать строительство нового образовательного учреждения.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали демонтаж старого здания школы №20. Работы на улице Леваневского планируется завершить к 15 сентября, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      «На этом участке временно оставят бойлерную, которая на период строительства будет обеспечивать теплом близлежащее здание детского сада и второго корпуса школы № 20», - отмечается на сайте города.

      После демонтажа подрядчик подготовит строительную площадку для возведения нового здания на 825 мест. При условии финансирования из федерального бюджета, завершат строительство в конце 2018 года.

      Напомним, школа №20, расположенная на улице Леваневского, стала третьей в Ижевске, попавшей в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Всего у школы три здания, одно из них было законсервировано.

      13:09, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      259
      0
      #образование\n#строительство\n#общество\n#Ижевск\n#город

       

       

       

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