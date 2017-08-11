Удмуртия получит 19,4 млн рублей на создание образовательной IT площадки

Субсидия поступит из федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2018 году получит из федерального бюджета субсидию в 19,4 млн рублей. Деньги пойдут на создание образовательной IT площадки, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Также в рамках проекта разработают актуальные для региона инновационные программы и технологии обучения профессиям и специальностям, которые входят в топ-50 области подготовки «Информационных и коммуникационных технологий».

Площадка будет работать на базе Ижевского промышленно-экономического колледжа.

Кроме Удмуртии субсидии получили еще 43 субъекта России.