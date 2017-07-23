5 сентября школьники смогут пересдать русский язык.

Ижевск. Удмуртия. Сентябрьский этап сдачи ЕГЭ пройдет на базе гимназии №56 в Ижевске. Образовательное учреждение примет учеников со всей Удмуртии, сообщает пресс-служба города.

В сентябре ЕГЭ сдают выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, а также те, кто получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

5 сентября школьники смогут пересдать русский язык, 8 сентября – математику базового уровня. 16 сентября – резервный день для сдачи русского языка и математики базового уровня.

Заявления на сентябрьский этап принимаются до 21 августа.