  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Камбарке могут закрыть единственное профессиональное учебное заведение

      11:50, 17 июля, 2017
      Ксения Чернова
      11:50, 17 июля, 2017
      Ксения Чернова
      214
      0
      #образование\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия
      Фото: change.org
      214
      0

      Сотрудники выступили против вердикта ученого совета Ижевского госуниверситета.

      Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии могут закрыть Камбарский машиностроительный колледж, который является филиалом Ижевского государственного технического университета. Такое решение вынес ученый совет вуза, однако сотрудники колледжа выступили против.

      Проблему обсудили в Ижевске на расширенном заседании Общественной палаты Удмуртской Республики в Ижевске.

      Ректор ИжГТУ имени Михаила Калашникова Валерий Грахов рассказал: «В Камбарском машиностроительном колледже не выполняются лицензионные требования. <…> Привлечены к педагогической деятельности педагогические работники, не отвечающие квалификационным требованиям».

      Он пояснил, что нарушения в деятельности колледжа могут привести к тому, что лицензии лишится сам Ижевской госуниверситет, филиалом которого является учебное заведение в Камбарке. Именно поэтому колледж было решено ликвидировать.

      Педагоги образовательного учреждения не согласны с этими доводами. Они считают, что нужно сохранить колледж, так как в нем обучаются выпускники девятых классов из Камбарки и окрестных населенных пунктов. Сотрудники уверены: родители не захотят отпускать подростков на обучение в Сарапул или Ижевск.

      В настоящее время в колледже обучаются 92 человека, в том числе 48 – на бюджетном отделении. Кроме того, ежегодно филиал принимает около 80 человек от центра занятости населения на переобучение по рабочим специальностям. В этом году не проводится прием абитуриентов из-за решения о закрытии.

      «Мы считаем, что ни в коем случае нельзя допустить ликвидации единственного профессионального учебного заведения в Камбарском районе, которому в этом году исполняется 62 года», - уверено руководство филиала.

      Председатель комиссии по образованию, науке и культуре общественной палаты Удмуртии Алла Еременко с этим согласна. Она обратилась к руководству вуза: «Я бы очень просила пересмотреть это решение».

      Она подчеркнула, что пока решение о закрытии принято на ученом совете ИжГТУ, министерство образования России пока с ним не согласилось.

      Члены общественной палаты с Еременко согласились и призвали руководителей вуза в ближайшее время пересмотреть решение о ликвидации колледжа.

      Ранее на портале change.org появилась петиция о «спасении» образовательного учреждения в Камбарке. Её подписали уже 223 человека.

      11:50, 17 июля, 2017
      Ксения Чернова
      214
      0
      #образование\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5356

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3206
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3125
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      2980
      12:01, 12 июля, 2017

      8 человек претендуют на пост главы Удмуртии

      2305
      10:20, 11 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2549

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1813
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1492
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1199
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      905
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1024

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      761
      16:10, 13 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      585
      11:05, 14 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      565
      12:20, 10 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      554
      10:30, 14 июля, 2017

      Мультимедиа

      Как не заблудиться в лесу

      Что делать, если вы заблудились в лесу

      Что брать с собой в лес?