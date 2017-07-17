В Камбарке могут закрыть единственное профессиональное учебное заведение

Сотрудники выступили против вердикта ученого совета Ижевского госуниверситета.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии могут закрыть Камбарский машиностроительный колледж, который является филиалом Ижевского государственного технического университета. Такое решение вынес ученый совет вуза, однако сотрудники колледжа выступили против.

Проблему обсудили в Ижевске на расширенном заседании Общественной палаты Удмуртской Республики в Ижевске.

Ректор ИжГТУ имени Михаила Калашникова Валерий Грахов рассказал: «В Камбарском машиностроительном колледже не выполняются лицензионные требования. <…> Привлечены к педагогической деятельности педагогические работники, не отвечающие квалификационным требованиям».

Он пояснил, что нарушения в деятельности колледжа могут привести к тому, что лицензии лишится сам Ижевской госуниверситет, филиалом которого является учебное заведение в Камбарке. Именно поэтому колледж было решено ликвидировать.

Педагоги образовательного учреждения не согласны с этими доводами. Они считают, что нужно сохранить колледж, так как в нем обучаются выпускники девятых классов из Камбарки и окрестных населенных пунктов. Сотрудники уверены: родители не захотят отпускать подростков на обучение в Сарапул или Ижевск.

В настоящее время в колледже обучаются 92 человека, в том числе 48 – на бюджетном отделении. Кроме того, ежегодно филиал принимает около 80 человек от центра занятости населения на переобучение по рабочим специальностям. В этом году не проводится прием абитуриентов из-за решения о закрытии.

«Мы считаем, что ни в коем случае нельзя допустить ликвидации единственного профессионального учебного заведения в Камбарском районе, которому в этом году исполняется 62 года», - уверено руководство филиала.

Председатель комиссии по образованию, науке и культуре общественной палаты Удмуртии Алла Еременко с этим согласна. Она обратилась к руководству вуза: «Я бы очень просила пересмотреть это решение».

Она подчеркнула, что пока решение о закрытии принято на ученом совете ИжГТУ, министерство образования России пока с ним не согласилось.

Члены общественной палаты с Еременко согласились и призвали руководителей вуза в ближайшее время пересмотреть решение о ликвидации колледжа.

Ранее на портале change.org появилась петиция о «спасении» образовательного учреждения в Камбарке. Её подписали уже 223 человека.