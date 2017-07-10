УдГУ занял 62 место в рейтинге университетов по популярности в поиске Яндекса

ИжГТУ оказался на 138 строчке.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет занял 62 место в рейтинге университетов по популярности в поиске Янедекса. Всего в этом списке оказалось 264 вуза.

За год – с 1 июня 2016 года по май 2017 года – пользователи вводили в поисковик запрос про УдГУ 187 тыс. раз.

Ижевский государственный технический университет имени Калашникова оказался на 138 строчке списка. Количество запросов в год – 93 тыс.

Первое место и в поиске Яндекса, и в Национальном рейтинге университетов занял МГУ — на него приходится почти 5% запросов про все изученные вузы. Кроме МГУ в топ-10 попали 3 вуза: ВШЭ, СПбГУ и РУДН.

Напомним, что Ижевский государственный технический университет имени Калашникова занял 76 место в рейтинге «100 лучших вузов России-2017».