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      УдГУ занял 62 место в рейтинге университетов по популярности в поиске Яндекса

      14:32, 10 июля, 2017
      14:32, 10 июля, 2017
      239
      0
      #образование\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#вузы
      Фото: @arzik2
      239
      0

      ИжГТУ оказался на 138 строчке.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет занял 62 место в рейтинге университетов по популярности в поиске Янедекса. Всего в этом списке оказалось 264 вуза.

      За год – с 1 июня 2016 года по май 2017 года – пользователи вводили в поисковик запрос про УдГУ 187 тыс. раз.

      Ижевский государственный технический университет имени Калашникова оказался на 138 строчке списка. Количество запросов в год – 93 тыс.

      Первое место и в поиске Яндекса, и в Национальном рейтинге университетов занял МГУ — на него приходится почти 5% запросов про все изученные вузы. Кроме МГУ в топ-10 попали 3 вуза: ВШЭ, СПбГУ и РУДН.

      Напомним, что Ижевский государственный технический университет имени Калашникова занял 76 место в рейтинге «100 лучших вузов России-2017».

      14:32, 10 июля, 2017
      239
      0
      #образование\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#вузы

       

       

       

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