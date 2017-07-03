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      В Ижевске открылся XII конгресс антропологов и этнологов России

      14:50, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:50, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      152
      0
      #наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Путин
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      0

      Главная тема форума – «Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы».

      Ижевск. В столице Удмуртии открылся XII конгресс антропологов и этнологов России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, главная тема форума – «Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы».

      Организаторами конгресса выступили Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН и Удмуртский государственный университет. В числе участников – ведущие отечественные и зарубежные учёные, работающие в таких актуальных для науки направлениях как этническая история и культура, межкультурные взаимодействия, предупреждение этнических конфликтов.

      NIK_4318 фото Карипов Э.JPG

      За четыре дня работы будет проведено 8 симпозиумов, включающие 54 секции, и круглые столы на 12 площадках. Также будут организованы выставка книг участников конгресса, презентация антропологического фильма «Моления закамских удмуртов» и другие мероприятия.

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      На открытии руководитель региона зачитал текст приветствия от Президента России Владимира Путина участникам форума.

      «Отрадно, что с каждым годом Конгресс собирает всё больше участников из ведущих отечественных научных и образовательных учреждений, активно привлекает молодых исследователей и учёных из зарубежных стран. Предложения и рекомендации ваших форумов имеют огромное значение не только для развития научных знаний, они востребованы для решения таких проблем, как сохранение культурного многообразия, предупреждения межнациональных конфликтов, гармонизация межэтнических отношений», - сказано в приветствии главы государства.

      NIK_4214 фото Карипов Э.JPG

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      14:50, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      152
      0
      #наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Путин

       

       

       

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