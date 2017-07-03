В Ижевске открылся XII конгресс антропологов и этнологов России

Главная тема форума – «Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы».

Ижевск. В столице Удмуртии открылся XII конгресс антропологов и этнологов России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, главная тема форума – «Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы».

Организаторами конгресса выступили Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН и Удмуртский государственный университет. В числе участников – ведущие отечественные и зарубежные учёные, работающие в таких актуальных для науки направлениях как этническая история и культура, межкультурные взаимодействия, предупреждение этнических конфликтов.





За четыре дня работы будет проведено 8 симпозиумов, включающие 54 секции, и круглые столы на 12 площадках. Также будут организованы выставка книг участников конгресса, презентация антропологического фильма «Моления закамских удмуртов» и другие мероприятия.





На открытии руководитель региона зачитал текст приветствия от Президента России Владимира Путина участникам форума.

«Отрадно, что с каждым годом Конгресс собирает всё больше участников из ведущих отечественных научных и образовательных учреждений, активно привлекает молодых исследователей и учёных из зарубежных стран. Предложения и рекомендации ваших форумов имеют огромное значение не только для развития научных знаний, они востребованы для решения таких проблем, как сохранение культурного многообразия, предупреждения межнациональных конфликтов, гармонизация межэтнических отношений», - сказано в приветствии главы государства.







