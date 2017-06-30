Военная кафедра вновь может появиться в ИжГТУ

С просьбой о ее возрождении руководство вуза обратилось к Владимиру Путину во время прямой линии с Президентом.

Ижевск. Удмуртия. Руководство Ижевского технического университета имени Калашникова во время прямой линии обратилось к Владимиру Путину с просьбой восстановить работу военной кафедры. Об этом пишут «Известия Удмуртской Республики».

Военная подготовка в университете прекратилась 10 лет назад по решению министерства образования и министерства обороны. По словам ректора ИжГТУ Валерия Грахова, сегодня вопрос о необходимости для студентов военной кафедры стал актуальным. В том числе из-за того, что в учебном заведении есть кафедра стрелкового оружия и вуз носит имя Калашникова.

Как отметил Грахов, в чистом виде кафедру открыть не удастся, но есть желание при взаимодействии с Минобразом и министерством обороны России создать в университете учебно-военный центр. В настоящее время прорабатываются его профили, направления и компетенции, отрабатываются нормативно-правовые вопросы.

Преимуществом учебно-военного центра для студентов является то, что студенты смогут учиться очно (по оборонным специальностям) и при выпуске получат звание сержант. Идти в армию после обучения в данном центре им уже будет не надо.

В настоящее время вуз ждет ответа на обращение к Президенту.