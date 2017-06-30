  • $ 59.09 ↓
  • € 67.5 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Военная кафедра вновь может появиться в ИжГТУ

      14:47, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      14:47, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      251
      0
      #образование\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Путин
      Фото: vk.com/press_sluzhba_istu
      251
      0

      С просьбой о ее возрождении руководство вуза обратилось к Владимиру Путину во время прямой линии с Президентом.

      Ижевск. Удмуртия. Руководство Ижевского технического университета имени Калашникова во время прямой линии обратилось к Владимиру Путину с просьбой восстановить работу военной кафедры. Об этом пишут «Известия Удмуртской Республики».

      Военная подготовка в университете прекратилась 10 лет назад по решению министерства образования и министерства обороны. По словам ректора ИжГТУ Валерия Грахова, сегодня вопрос о необходимости для студентов военной кафедры стал актуальным. В том числе из-за того, что в учебном заведении есть кафедра стрелкового оружия и вуз носит имя Калашникова.

      Как отметил Грахов, в чистом виде кафедру открыть не удастся, но есть желание при взаимодействии с Минобразом и министерством обороны России создать в университете учебно-военный центр. В настоящее время прорабатываются его профили, направления и компетенции, отрабатываются нормативно-правовые вопросы.

      Преимуществом учебно-военного центра для студентов является то, что студенты смогут учиться очно (по оборонным специальностям) и при выпуске получат звание сержант. Идти в армию после обучения в данном центре им уже будет не надо.

      В настоящее время вуз ждет ответа на обращение к Президенту. 

      14:47, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      251
      0
      #образование\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Путин

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      11708

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11062
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8158
      08:00, 27 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7665
      14:06, 25 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      4924
      15:53, 28 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6480

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2595
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1355
      10:43, 29 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      958
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      744
      15:28, 23 июня, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      1040

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      910
      15:54, 24 июня, 2017

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      724
      19:09, 23 июня, 2017

      Мяукающие гепарды произвели фурор в сети

      553
      09:24, 28 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      543
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      Смертельная авария под Ижевском

      Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора «ВКонтакте»

      29 июня, 2017