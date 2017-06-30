Команда из Удмуртии стала первой в ПФО в оборонно-спортивном лагере

Соревнования прошли в Нижегородской области.

Нижний Новгород. Команда из Удмуртии заняла первое место в оборонно-спортивном лагере Приволжского федерального округа «Гвардеец-1». Соревнования прошли в четверг, 29 июня, на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Удмуртии.

Второе и третье место в турнире заняли ребята из Нижегородской области и Пермского края.

В 2017 году участие в мероприятии приняли делегации со всех 14 регионов ПФО и молодежь из Севастополя и Луганска в составе команды из 20 человек. Большинство из них – подростки, которые оказались в трудной жизненной ситуации; воспитывающиеся в многодетных семьях; дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, и воспитанники кадетских корпусов.