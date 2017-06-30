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      Команда из Удмуртии стала первой в ПФО в оборонно-спортивном лагере

      09:49, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      09:49, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #Ижевск\n#ГФИ по УР\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Удмуртии
      208
      0

      Соревнования прошли в Нижегородской области.

      Нижний Новгород. Команда из Удмуртии заняла первое место в оборонно-спортивном лагере Приволжского федерального округа «Гвардеец-1». Соревнования прошли в четверг, 29 июня, на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Удмуртии.

      Второе и третье место в турнире заняли ребята из Нижегородской области и Пермского края.

      В 2017 году участие в мероприятии приняли делегации со всех 14 регионов ПФО и молодежь из Севастополя и Луганска в составе команды из 20 человек. Большинство из них – подростки, которые оказались в трудной жизненной ситуации; воспитывающиеся в многодетных семьях; дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, и воспитанники кадетских корпусов.

      09:49, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #Ижевск\n#ГФИ по УР\n#Удмуртия

       

       

       

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