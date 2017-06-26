5 человек из Удмуртии получили гранты и награды международного фестиваля Иволга-2017

Всего в этом году на конвейер проектов поступило 1,3 тыс. заявок.

Ижевск. 5 представителей Удмуртии получили гранты и награды международного фестиваля Иволга-2017. Как сообщает пресс-служба ГФИ по Удмуртии, в этом году на конвейер проектов поступило 1300 заявок.

Отметим, что на закрытии в этом году впервые прошла неформальная встреча полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича с участниками, на которой обсудили актуальную повестку молодежной политики страны. Общение продолжалось более двух часов без прессы и протокола.

«Мы увидели, что чиновничий формат на ребят давит, и от них не всегда можно услышать реально наболевшие вопросы, которые требуют реакции власти, - пояснил Михаил Бабич. - Поэтому мы попросили собраться всех, кто хочет высказаться, никого ни в чем не ограничивали, а просто внимательно слушали то, о чем говорят ребята».

Говорили о многом: о ситуациях в вузах, о восприятии протестных настроений, о трудоустройстве и многом другом.

«70% времени было посвящено тому, как молодежь воспринимает, что происходит в сфере противодействия коррупции. Мы очень подробно объясняли, что власть делает, и какие у нас приоритеты в этой работе», - сказал полпред.

Михаил Бабич также добавил, что разговор был очень живой и заинтересованный.

В этот день также состоялась защита проектов, претендующих на гранты первой степени, и торжественная церемония закрытия.

«По приглашению Михаила Бабича на форум прибыли Герой России, глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Денис Москвин и другие почетные гости», - говорится в сообщении.

Грантов первой степени удостоились по одному человеку от каждой смены. Ребята получили по 300 тыс. рублей на реализацию своих работ. Второй и третьей степени удостоились по два призера от каждой смены. Также были награждены участники федеральной смены «Инновации и экология», грантовый фонд которой составил 2 млн рублей. Призерами стали 15 участников этой смены. Из них 5 человек заняли 2 место и получили по 200 тыс. рублей. Общий грантовый фонд «iВолга-2017» составил 11 миллионов рублей.

Победители делегации от Удмуртской Республики стали Кирилл Маркес (Смена Культурный Бум), Алексей Старков, «Диалог с властью» (Смена МЕдиаВолна). Дарья Меркушева (Смена Ты - предприниматель), Екатерина Пушина (Смена Политика), Наталья Ягодина (Смена Патриот).

Специальный приз, по решению комиссий форума, присудили Елене Суслопаровой.