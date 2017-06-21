В Ижевске уволили виновных в написании школьниками старого варианта ГИА

Из-за этого случая 30 девятиклассникам пришлось пересдавать экзамен.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске уволили виновных в том, что девятиклассники написали неверный вариант ГИА по русскому языку. 30-ти школьникам пришлось переписывать экзамен в резервный день, сообщают «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на и.о. министра образования и науки региона Алексея Шепталина.

Учащиеся написали текст изложения прошлых лет - во время проведения экзамена включили старый аудиофайл.

«К сожалению, согласно правилам, ребятам пересдать экзамен в резервный день, хотя, безусловно, дети в данном случае пострадали, но те люди, которые допустили такую ошибку во время проведения экзамена, конкретно те, которые открыли не тот файл, наказаны и уволены. Как этот файл оказался в компьютере, вопрос особый. У меня даже есть на этот счёт мнение, что вполне возможно это был даже какой-то умысел. Я не могу поверить, что два года файл просто хранился без надобности на рабочем столе компьютера», - сказал Шепталин.