Детсады и школы в Глазове будет обслуживать один подрядчик

Ранее этим занимались разные организации.

Глазов. Удмуртия. Все детские сады и школы в Глазове будет обслуживать один подрядчик – Служба эксплуатации и ремонта. Как сообщила корреспонденту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь городской администрации Елена Скрябина, раньше этим занимались разные компании.

«Решение связано с двумя факторами: во-первых, это способ контролировать качество - это самая главная цель, потому что те, часто мелкие подрядчики, которые заходили на выполнение этих работ, они с рынка исчезали в течение полугода. Полгода прошло, крыша потекла, а спросить уже реально не с кого, компании не существует. Во-вторых, на ряд целых работ по благоустройству города, это позволит значительно снизить затраты бюджета, потому что в рамках муниципального задания тот же покос травы вдвое дешевле выходит», - сказала Скрябина.

На сколько ниже обойдется стоимость предоставления других услуг, пока не известно. Пресс-секретарь Глазова уточнила, что благодаря этому в городе появится организация, которая, «если что-то сломается, будет восстанавливать за счет своих средств».