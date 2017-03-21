Ежегодный турнир состоится с 30 по 2 мая на базе детского оздоровительного лагеря «Дружба».

Ижевск. Удмуртия. Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников пройдет в Ижевске. Как сообщают организаторы, ежегодный турнир состоится с 30 по 2 мая на базе детского оздоровительного лагеря «Дружба».

В нем примут участие сильнейшие команды различных городов России лучшие из которых получают право на участие в чемпионате Европы. С 2012 года в турнире разыгрывается только звание чемпиона России среди школьников и звание чемпиона России среди младших школьников (до 9 класса включительно).

«Для отбора на турнир применяется смешанная система. К участию допускаются призеры предыдущего чемпионата, а также лучшие команды межрегиональных турниров, крупнейших синхронных турниров (например, Молодежного Кубка Мира - МКМ) и чемпионатов самых представительных регионов России (Пермский край, Санкт-Петербург, Челябинская область и др.)», - пишут организаторы.

Общее число участников традиционно составляет около 50-60 команд. Суммарное число участников отборочных турниров составляет порядка тысячи команд из десятков регионов России.

Ижевские команды принимают участие в этом турнире с 2006 года.

Наибольшего успеха в нем добилась команда «Мы» (экономико-математический лицей №29). В 2013 году она завоевала бронзовые, а сезон спустя золотые медали среди младших школьников. В активе этой команды также серебро десятого Кубка Европы по интеллектуальным играм среди школьников.

В прошлом году ижевские команды уже в старшей возрастной категории заняли четвертое и седьмые места, а Удмуртия стала единственным регионом обе команды которой оказались представлены в первой десятке лучших.

В нынешнем сезоне на главном школьном турнире сезона по «Что? Где? Когда?» столицу Удмуртии будут представлять победитель и серебряный призер недавно завершившегося Двенадцатого открытого чемпионата Ижевска среди школьников по интеллектуальным играм, соответственно, команды «2к16/ 2к17» и «Шесть альтер эг».

Обе команды имеют значительный опыт участия в различных турнирах по «Что? Где? Когда?» и могут побороться за самые высокие места на предстоящем чемпионате.